انتشار اطلاعات جدیدی از مظنون قتل چارلی کرک، فعال محافظهکار
بو میسون، کمیسر اداره امنیت عمومی یوتا، گفت که او اثر کف دست خود را به جا گذاشته است، ما در حال جمعآوری DNA هستیم، و اثر کفشی از کسی که معتقدیم مظنون است. 12.09.2025, اسپوتنیک ایران
آمریکا
بو میسون، کمیسر اداره امنیت عمومی یوتا، گفت که او اثر کف دست خود را به جا گذاشته است، ما در حال جمعآوری DNA هستیم، و اثر کفشی از کسی که معتقدیم مظنون است.اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، بعداً گفت که ایالت برای قاتل درخواست مجازات اعدام خواهد کرد.
