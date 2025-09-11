https://spnfa.ir/20250911/توافق-جدید-ایران-و-آژانس-فرصتی-برای-مدیریت-بحران-است-25331150.html
توافق جدید ایران و آژانس فرصتی برای مدیریت بحران است
توافق جدید ایران و آژانس فرصتی برای مدیریت بحران است
توافق جدید ایران و آژانس فرصتی برای مدیریت بحران است
اگرچه این توافق ظرفیت بالایی برای کاهش فشارها دارد، اما تضمین پایداری آن منوط به پرهیز قدرتهای غربی از اقدامات یکجانبه و استفاده از ابزارهایی چون اسنپبک است.
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بین الملل درباره توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اسپوتنیک گفت: اکنون منطقه غرب آسیا به خاطر جنگ غزه و تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و همچنين حملات این رژیم به یمن و قطر، بعلاوه فشارهای ایالات متحده در سطح جهانی برای مهار تهران در حال تجربه یکی از بحرانیترین مقاطع خود است.
میرباقری در ادامه گفت. در چنین فضایی، این توافق نشان میدهد که ایران توانسته است از مسیر دیپلماسی و با کمک میانجیگری منطقهای، ابتکار عمل را به دست بگیرد و از تبدیل شدن پرونده هستهای به یک بحران غیرقابل مهار فعلا جلوگیری کند.
وی در ادامه تأکید میکند که اگرچه این توافق ظرفیت بالایی برای کاهش فشارها دارد، اما تضمین پایداری آن منوط به پرهیز قدرتهای غربی از اقدامات یکجانبه و استفاده از ابزارهایی چون اسنپبک است. تجربه تاریخی برجام نشان داده است که غربیها در بزنگاههای حساس، از توافقات بینالمللی به عنوان اهرم فشار بهرهبرداری میکنند.
بنابراین تهران با هوشمندی، شرط بقای توافق را به عدم اقدام خصمانه گره زده است تا از تکرار تجربههای تلخ گذشته جلوگیری کند. این خود نشاندهنده رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر درسآموزی از گذشته در سیاست خارجی ایران است.
میرباقری همچنین بر این باور است که توافق اخیر میتواند جایگاه ایران را در عرصه بینالملل ارتقا دهد، مشروط بر اینکه تهران در کنار مدیریت بحران هستهای، راهبرد چندجانبهگرایی خود را با قدرتهای نوظهور همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای تقویت کند.
در جهانی که نظم بینالملل بیش از پیش چندقطبی شده و رقابت آمریکا با روسیه و چین ابعاد تازهای یافته است، ایران باید از این فرصت برای تنوعبخشی به روابط خارجی، کاهش هر نوع وابستگی و تثبیت موقعیت خود به عنوان بازیگری تأثیرگذار بهره گیرد.
وی در پایان تصریح کرد، توافق با آژانس اگرچه یک دستاورد مهم است، اما باید در خدمت راهبرد کلان ایران برای تبدیل تهدیدها به فرصتها در محیط متلاطم بینالمللی قرار گی