کمیسیون اروپا می‌خواهد حمایت مالی از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد
کمیسیون اروپا می‌خواهد حمایت مالی از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد
او همچنین خاطرنشان کرد که کمیسیون اروپا در ماه اکتبر یک گروه اهداکننده فلسطین، از جمله یک ابزار ویژه برای بازسازی غزه، ایجاد خواهد کرد و اطمینان داد که به کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد اعمال تحریم علیه تعدادی از وزرا و شهرک‌نشینان اسرائیلی و تعلیق جزئی توافق‌نامه همکاری با اسرائیل به دلیل وضعیت نوار غزه را خواهد داد.
کمیسیون اروپا می‌خواهد حمایت مالی از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد

13:40 10.09.2025
کمیسیون اروپا می‌خواهد حمایت مالی از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت اتحادیه اروپا گفت: "کمیسیون سه پیشنهاد در این زمینه (اقدامات علیه اسرائیل) ارائه خواهد داد. اول، ما حمایت مالی خود از اسرائیل را به حالت تعلیق در خواهیم آورد و تمام پرداخت‌ها در این زمینه را مسدود خواهیم کرد."
او همچنین خاطرنشان کرد که کمیسیون اروپا در ماه اکتبر یک گروه اهداکننده فلسطین، از جمله یک ابزار ویژه برای بازسازی غزه، ایجاد خواهد کرد و اطمینان داد که به کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد اعمال تحریم علیه تعدادی از وزرا و شهرک‌نشینان اسرائیلی و تعلیق جزئی توافق‌نامه همکاری با اسرائیل به دلیل وضعیت نوار غزه را خواهد داد.
