کمیسیون اروپا می‌خواهد حمایت مالی از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد

کمیسیون اروپا می‌خواهد حمایت مالی از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت اتحادیه اروپا گفت: "کمیسیون سه پیشنهاد در این زمینه (اقدامات علیه اسرائیل) ارائه...

او همچنین خاطرنشان کرد که کمیسیون اروپا در ماه اکتبر یک گروه اهداکننده فلسطین، از جمله یک ابزار ویژه برای بازسازی غزه، ایجاد خواهد کرد و اطمینان داد که به کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد اعمال تحریم علیه تعدادی از وزرا و شهرک‌نشینان اسرائیلی و تعلیق جزئی توافق‌نامه همکاری با اسرائیل به دلیل وضعیت نوار غزه را خواهد داد.

