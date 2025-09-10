https://spnfa.ir/20250910/ونس-میگوید-ترامپ-هیچ-دلیلی-برای-انزوای-اقتصادی-روسیه-نمیبیند-25306643.html
ونس میگوید ترامپ هیچ دلیلی برای انزوای اقتصادی روسیه نمیبیند
ونس میگوید ترامپ هیچ دلیلی برای انزوای اقتصادی روسیه نمیبیند
اسپوتنیک ایران
جی دی ونس، معاون ترامپ، تأکید کرد که ترامپ در صورت حل و فصل مسئله اوکراین، پذیرای طیف کاملی از توافقات اقتصادی سازنده با روسیه است. 10.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-10T13:26+0430
2025-09-10T13:26+0430
2025-09-10T14:39+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/04/25194637_0:144:767:575_1920x0_80_0_0_1f632b7bb799e40a8cd00bff6c58cea1.jpg
ونس گفت، ایالات متحده به تلاش برای حل و فصل اوضاع اوکراین ادامه خواهد داد و به توافق صلح امیدوار است، ادامه درگیری به نفع هیچکس نیست.وی در پاسخ به این موضوع که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد داده است که کاهش تحریمها میتواند منجر به این شود که روسیه بیشتر کالاهای انرژی خود را به دلار آمریکا مبادله کند و عملاً به روسیه و ایالات متحده کنترل زیادی بر بازارهای انرژی ایالات متحده بدهد. گفت که این میتواند هزینههای انرژی را برای آمریکاییها کاهش دهد. ونس همچنین همکاری اقتصادی با روسیه را یکی از مواردی دانست که میتواند به برخی از خصومتهایی که میخواهیم به نتیجه برسد پایان دهد و گفت که رئیس جمهور آمریکا با اروپاییها و روسها بسیار صریح بوده است و هیچ دلیلی نمیبیند که ما باید روسیه را از نظر اقتصادی منزوی کنیم.وی افزود که بیایید صادق باشیم. چه روسیه را دوست داشته باشید چه نداشته باشید، چه با استدلالهای اساسی آنها برای درگیری موافق باشید یا مخالف، واقعیت ساده این است که آنها پول زیادی دارند. آنها نفت زیادی دارند. آنها گاز زیادی دارند. آنها ثروت معدنی زیادی دارند. و من فکر میکنم رئیس جمهور کاملاً درست میگوید که وقتی این صلح برقرار شود، میتوانیم در آینده یک رابطه اقتصادی بسیار سازنده با روسیه و اوکراین داشته باشیم.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/04/25194637_0:72:767:647_1920x0_80_0_0_705f1368eb4a47c674802fe118499cb1.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ونس میگوید ترامپ هیچ دلیلی برای انزوای اقتصادی روسیه نمیبیند
13:26 10.09.2025 (بروز رسانی شده: 14:39 10.09.2025)
جی دی ونس، معاون ترامپ، تأکید کرد که ترامپ در صورت حل و فصل مسئله اوکراین، پذیرای طیف کاملی از توافقات اقتصادی سازنده با روسیه است.
ونس گفت، ایالات متحده به تلاش برای حل و فصل اوضاع اوکراین ادامه خواهد داد و به توافق صلح امیدوار است، ادامه درگیری به نفع هیچکس نیست.
وی در پاسخ به این موضوع که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد داده است که کاهش تحریمها میتواند منجر به این شود که روسیه بیشتر کالاهای انرژی خود را به دلار آمریکا مبادله کند و عملاً به روسیه و ایالات متحده کنترل زیادی بر بازارهای انرژی ایالات متحده بدهد. گفت که این میتواند هزینههای انرژی را برای آمریکاییها کاهش دهد.
ونس همچنین همکاری اقتصادی با روسیه را یکی از مواردی دانست که میتواند به برخی از خصومتهایی که میخواهیم به نتیجه برسد پایان دهد و گفت که رئیس جمهور آمریکا با اروپاییها و روسها بسیار صریح بوده است و هیچ دلیلی نمیبیند که ما باید روسیه را از نظر اقتصادی منزوی کنیم.
وی افزود که بیایید صادق باشیم. چه روسیه را دوست داشته باشید چه نداشته باشید، چه با استدلالهای اساسی آنها برای درگیری موافق باشید یا مخالف، واقعیت ساده این است که آنها پول زیادی دارند. آنها نفت زیادی دارند. آنها گاز زیادی دارند. آنها ثروت معدنی زیادی دارند. و من فکر میکنم رئیس جمهور کاملاً درست میگوید که وقتی این صلح برقرار شود، میتوانیم در آینده یک رابطه اقتصادی بسیار سازنده با روسیه و اوکراین داشته باشیم.