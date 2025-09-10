ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250910/نخستوزیر-لهستان-می-گوید-از-19-پهپاد-شناساییشده-در-حریم-هوایی-لهستان-3-یا-4-پهپاد-سرنگون-شده-25306770.html
نخست‌وزیر لهستان می گوید از 19 پهپاد شناسایی‌شده در حریم هوایی‌ لهستان، "3 یا 4 پهپاد" سرنگون شده
نخست‌وزیر لهستان می گوید از 19 پهپاد شناسایی‌شده در حریم هوایی‌ لهستان، "3 یا 4 پهپاد" سرنگون شده
اسپوتنیک ایران
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، مدعی شد که لهستان شب گذشته 19 پهپاد را شناسایی کرده که به گفته او، بیشتر آنها از بلاروس آمده بودند. 10.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-10T13:34+0430
2025-09-10T14:28+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25306916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4700d2522eb9766d1d76a0e3bbe8f9a.jpg
دوویله شاکالیینه، وزیر دفاع لیتوانی، معتقد است که ورود پهپادها به حریم هوایی لهستان به احتمال زیاد تصادفی بوده است.پیش از این، سرگئی آندریف سفیر روسیه در ورشو، به خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود که طرف لهستانی، که بارها روسیه را به نقض حریم هوایی خود متهم کرده است، هرگز مدرکی ارائه نکرده است.دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان گفت که لهستان از ناتو خواسته است تا ماده 4 معاهده این اتحادیه در مورد مشورت با متحدان را اجرا کند. این ماده در نظر می گیرد که هر کشور عضو این اتحاد می‌تواند در صورت احساس خطر، اجماع و مشورت را آغاز کند.آندری اورداش، کاردار روسیه در ورشو گفت پهپادهایی که لهستان مدعی پرواز آنها شده از اوکراین بوده‌اند.مارک روته، دبیرکل ناتو می‌گوید این ائتلاف در حال بررسی کامل ادعاهای مربوط به حادثه پهپاد در لهستان است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25306916_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74514308d93e139d3a9e75155d787940.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

نخست‌وزیر لهستان می گوید از 19 پهپاد شناسایی‌شده در حریم هوایی‌ لهستان، "3 یا 4 پهپاد" سرنگون شده

13:34 10.09.2025 (بروز رسانی شده: 14:28 10.09.2025)
© AP Photo / Yiannis KourtoglouDonald Tusk
Donald Tusk - اسپوتنیک ایران , 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Yiannis Kourtoglou
اشتراک
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، مدعی شد که لهستان شب گذشته 19 پهپاد را شناسایی کرده که به گفته او، بیشتر آنها از بلاروس آمده بودند.
دوویله شاکالیینه، وزیر دفاع لیتوانی، معتقد است که ورود پهپادها به حریم هوایی لهستان به احتمال زیاد تصادفی بوده است.
پیش از این، سرگئی آندریف سفیر روسیه در ورشو، به خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود که طرف لهستانی، که بارها روسیه را به نقض حریم هوایی خود متهم کرده است، هرگز مدرکی ارائه نکرده است.
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان گفت که لهستان از ناتو خواسته است تا ماده 4 معاهده این اتحادیه در مورد مشورت با متحدان را اجرا کند. این ماده در نظر می گیرد که هر کشور عضو این اتحاد می‌تواند در صورت احساس خطر، اجماع و مشورت را آغاز کند.
آندری اورداش، کاردار روسیه در ورشو گفت پهپادهایی که لهستان مدعی پرواز آنها شده از اوکراین بوده‌اند.

مارک روته، دبیرکل ناتو می‌گوید این ائتلاف در حال بررسی کامل ادعاهای مربوط به حادثه پهپاد در لهستان است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала