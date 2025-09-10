https://spnfa.ir/20250910/نخستوزیر-لهستان-می-گوید-از-19-پهپاد-شناساییشده-در-حریم-هوایی-لهستان-3-یا-4-پهپاد-سرنگون-شده-25306770.html

نخست‌وزیر لهستان می گوید از 19 پهپاد شناسایی‌شده در حریم هوایی‌ لهستان، "3 یا 4 پهپاد" سرنگون شده

نخست‌وزیر لهستان می گوید از 19 پهپاد شناسایی‌شده در حریم هوایی‌ لهستان، "3 یا 4 پهپاد" سرنگون شده

اسپوتنیک ایران

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، مدعی شد که لهستان شب گذشته 19 پهپاد را شناسایی کرده که به گفته او، بیشتر آنها از بلاروس آمده بودند. 10.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-10T13:34+0430

2025-09-10T13:34+0430

2025-09-10T14:28+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25306916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4700d2522eb9766d1d76a0e3bbe8f9a.jpg

دوویله شاکالیینه، وزیر دفاع لیتوانی، معتقد است که ورود پهپادها به حریم هوایی لهستان به احتمال زیاد تصادفی بوده است.پیش از این، سرگئی آندریف سفیر روسیه در ورشو، به خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود که طرف لهستانی، که بارها روسیه را به نقض حریم هوایی خود متهم کرده است، هرگز مدرکی ارائه نکرده است.دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان گفت که لهستان از ناتو خواسته است تا ماده 4 معاهده این اتحادیه در مورد مشورت با متحدان را اجرا کند. این ماده در نظر می گیرد که هر کشور عضو این اتحاد می‌تواند در صورت احساس خطر، اجماع و مشورت را آغاز کند.آندری اورداش، کاردار روسیه در ورشو گفت پهپادهایی که لهستان مدعی پرواز آنها شده از اوکراین بوده‌اند.مارک روته، دبیرکل ناتو می‌گوید این ائتلاف در حال بررسی کامل ادعاهای مربوط به حادثه پهپاد در لهستان است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان