نخستوزیر لهستان می گوید از 19 پهپاد شناساییشده در حریم هوایی لهستان، "3 یا 4 پهپاد" سرنگون شده
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، مدعی شد که لهستان شب گذشته 19 پهپاد را شناسایی کرده که به گفته او، بیشتر آنها از بلاروس آمده بودند. 10.09.2025, اسپوتنیک ایران
13:34 10.09.2025 (بروز رسانی شده: 14:28 10.09.2025)
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، مدعی شد که لهستان شب گذشته 19 پهپاد را شناسایی کرده که به گفته او، بیشتر آنها از بلاروس آمده بودند.
دوویله شاکالیینه، وزیر دفاع لیتوانی، معتقد است که ورود پهپادها به حریم هوایی لهستان به احتمال زیاد تصادفی بوده است.
پیش از این، سرگئی آندریف سفیر روسیه در ورشو، به خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود که طرف لهستانی، که بارها روسیه را به نقض حریم هوایی خود متهم کرده است، هرگز مدرکی ارائه نکرده است.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان گفت که لهستان از ناتو خواسته است تا ماده 4 معاهده این اتحادیه در مورد مشورت با متحدان را اجرا کند. این ماده در نظر می گیرد که هر کشور عضو این اتحاد میتواند در صورت احساس خطر، اجماع و مشورت را آغاز کند.
آندری اورداش، کاردار روسیه در ورشو گفت پهپادهایی که لهستان مدعی پرواز آنها شده از اوکراین بودهاند.
مارک روته، دبیرکل ناتو میگوید این ائتلاف در حال بررسی کامل ادعاهای مربوط به حادثه پهپاد در لهستان است.