شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با حملات اسرائیل به قطر عصر امروز جلسه‌ برگزار می کند

جلسه‌ای با موضوع "وضعیت خاورمیانه" برای ساعت 22:30 روز 10 سپتامبر به وقت ایران برنامه‌ریزی

روز قبل، وزارت امور خارجه قطر گزارش داد که اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی در دوحه، جایی که چندین عضو دفتر سیاسی حماس در آن زندگی می‌کردند، حمله کرده است. به گفته رادیو ارتش "گالی تزاحال"، حدود 15 هواپیما در این حمله شرکت داشته‌اند و بیش از 10 مهمات به هدف اصابت کرده است. حماس از کشته شدن شش نفر، از جمله پسر رهبر جنبش فلسطین در نوار غزه، همام الحیا، خبر داد. وزارت کشور قطر توضیح داد که یکی از کارکنان واحد ویژه امنیت داخلی قطر نیز در میان قربانیان این حمله بوده است. همانطور که حماس توضیح داد، تل آویو در جریان مذاکرات به هیئت آنها حمله کرد. یکی از اعضای این جنبش رهبران به الجزیره گفتند که این حمله در جریان بحث در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آتش بس در نوار غزه رخ داده است.

