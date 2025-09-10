https://spnfa.ir/20250910/شورای-امنیت-سازمان-ملل-متحد-در-رابطه-با-حملات-اسرائیل-به-قطر-عصر-امروز-جلسه-برگزار-می-کند---25303458.html
نمایندگی دائمی کره جنوبی که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت: "جلسهای با موضوع "وضعیت خاورمیانه" برای ساعت 22:30 روز 10 سپتامبر به وقت ایران برنامهریزی
2025-09-10T08:44+0430
2025-09-10T08:44+0430
2025-09-10T08:44+0430
شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با حملات اسرائیل به قطر عصر امروز جلسه برگزار می کند
نمایندگی دائمی کره جنوبی که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت: "جلسهای با موضوع "وضعیت خاورمیانه" برای ساعت 22:30 روز 10 سپتامبر به وقت ایران برنامهریزی شده است." این جلسه به درخواست پاکستان و الجزایر برگزار می شود.
روز قبل، وزارت امور خارجه قطر گزارش داد که اسرائیل به ساختمانهای مسکونی در دوحه، جایی که چندین عضو دفتر سیاسی حماس در آن زندگی میکردند، حمله کرده است. به گفته رادیو ارتش "گالی تزاحال"، حدود 15 هواپیما در این حمله شرکت داشتهاند و بیش از 10 مهمات به هدف اصابت کرده است.
حماس از کشته شدن شش نفر، از جمله پسر رهبر جنبش فلسطین در نوار غزه، همام الحیا، خبر داد. وزارت کشور قطر توضیح داد که یکی از کارکنان واحد ویژه امنیت داخلی قطر نیز در میان قربانیان این حمله بوده است.
همانطور که حماس توضیح داد، تل آویو در جریان مذاکرات به هیئت آنها حمله کرد. یکی از اعضای این جنبش رهبران به الجزیره گفتند که این حمله در جریان بحث در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آتش بس در نوار غزه رخ داده است.