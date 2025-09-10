https://spnfa.ir/20250910/حمله-به-جلو-برای-فرار-از-شکست-در-خانه-25308434.html

تحلیلگر اسپوتنیک: تعلل کشورهای منطقه در واکنش به جنایات اسرائیل موجب تشویق اسرائیل شده

اسپوتنیک ایران

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به خاک قطر این حمله را نشانه ای قدرت نمایی و سلطه اسرائیل برای کشورهای منطقه...

گزارش و تحلیل

تعلل کشورهای منطقه در واکنش به جنایات اسرائیل در غزه ولبنان و سوریه و یمن موجب آن شده که اسرائیل تشویق شود که پا فراتر گذاشته و به دیگر کشورهای منطقه نیز حمله ور شود.هر بار نتانیاهو در داخل با مشکل مواجه می شود تلاش می کند با ایجاد یک بحران جدید بین المللی از مشکلات داخلی خود فرار کند و به نظر می رسد حتی منافع مردم اسرائیل امروزه دیگر اقتضا می کند که به فکر باشند از شر هیات حاکمه راست افراطی خود خلاص شوند وگرنه موجودیت و امنیت آنها با وجود نتانیاهو و این راست افراطی در خطر خواهد بود.در واقع امروزه اهداف اسرائیل بیش از پیش علنی شده وبارها اسرائیلی ها اعلام کرده اند که هدف آنها فقط نابودی فلسطینی ها درغزه نیست بلکه "رسیدن به رویای صهیونیستی تاریخی یعنی نیل تا فرات و هر جایی که روزی روزگاری یهودی ها در آنجا زندگی می کردند" است.با این دیدگاه نتانیاهو موفق شده که راست افراطی را کنار خود جمع کند اما با توجه به عدم موفقیت در غزه به نظر می رسد وی تلاش دارد به هر ترتیبی شده جنگ را به خارج بکشاند وبا ترور مذاکره کنندگان هر روزنه ای برای صلح را به هم بزند تا بتواند به طرح خود یعنی کشتار همه فلسطینی ها در غزه ادامه دهد.به نظر می رسد چند نکته در مورد عملیات ترور "مقامات سیاسی حماس" در دوحه حایز اهمیت باشد:1. حمله دوحه به علت ناتوانی و استیصال اسرائیل در دستیابی به هدف نابودی حماس در غزه است.2. تجاوز جنگنده های اسرائیلی با هماهنگی اطلاعاتی سنتکام و همکاری پدافند هوایی تحت کنترل آمریکا در قطر صورت گرفته است.3. عملیات ترور در پوشش طرح فریب "صلح و مذاکره" طراحی و اجرا شده است و آمریکایی ها مقامات حماس را به بهانه هماهنگی برای پذیرش طرح صلح به قطر کشاندند و بعدا اسرائیل به آنها حمله کرده.4. تجاوز علنی به قطر نخستین حمله اسرائیل به یک عضو شورای همکاری خلیج فارس و آغاز طرح "اسرائیل بزرگ" است و قطعا اگر کشورهای عرب واکنش درخور نشان ندهند این حملات ادامه خواهد یافت و حتی به دیگر کشورهای عربی و یا حتی ترکیه هم سرایت خواهد کرد.5. تداوم و افزایش ناامنی داخلی در سرزمین های اشغالی، نتانیاهو را مجددا به توسعه بحران به خارج سوق داده ست.۶. موضوع "تله آمریکایی" باتوجه به جمع شدن مسئولین حماس برای "مذاکره " پیرامون پیشنهاد ترامپ مشهود است.7. احتمال تعدی اسرائیل به سایر کشورهای منطقه در صورت عدم واکنش مناسب بسیار افزایش یافته وامروزه وقت آن رسیده که کشورهای منطقه به فکر تامین امنیت خود با همکاری با همدیگر باشند و عذر همه نیروهای خارجی در منطقه را بخواهند.بهترین راه تامین امنیت برای کشورهای منطقه ایجاد یک ائتلاف امنیتی نظامی منطقه ای است.8. با توجه به عدم هشدار سامانه های امریکایی به دولت قطر پیش از این حمله، حضور نیروی های امریکایی در منطقه تحت عنوان تامین امنیت توسط مردم منطقه زیر سئوال است.9. شکایت در مراجع قضایی داخلی و بین المللی و درخواست خسارت از اسرائیل حق آسیب دیدگان قطری است اما نباید فقط به آن اکتفا کرد بلکه باید مجامع بین المللی را وادار کرد که طبق وظایف خود عمل کنند و اسرائیل را ذیل ماده 7 منشور سازمان ملل قرار دهند.10. حد اقل کاری که کشورهای عربی و اسلامی که با اسرائیل رابطه دارند این است که روابط خود با اسرائیل را قطع کنند ونمایندگان اسرائیل در خاک خود را اخراج کنند.این اقدام اسرائیل نشان می دهد که اسرائیلی ها هیچ احترامی برای هیچ معاهده و یا توافقی قایل نیستند و اینهایی که دلشان به توافق های صلح کذایی و یا مصطلحا ابراهیمی خوش است در رویا به سر می برند.11 . تاثیر این حمله بر وضعیت گروگان های اسرائیل نزد حماس بسیار زیاد خواهد بود و می تواند خطری جدی بر زندگی آنها باشد، آنهایی که با توافق صلح امید به آزاد شدن دارند و به نظر می رسد حالا وقت آن رسیده که خانواده های آنها بر علیه نتانیاهو و راست افراطی اسرائیل واکنش نشان دهند.12. منطقه به واکنش دست جمعی نیاز دارد وگرنه جنایت اسرائیل به همه جا سرایت خواهد کرد.13. برگزاری سریع اجلاس اتحادیهٔ عرب، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل و.... و اتخاذ تدابیر عملی و جدی در این رابطه لازم است.14. امروزه بسیاری از مردمان کشورهای عربی مطمئن شده اند که یمن با پیش بینی هوشمندانهٔ گسترش تجاوزات اسرائیل، به عملیات پیشدستانه مبادرت ورزید و آنها نیز نیاز دارند چنین کاری کنند.15 . حمله ی اسرائیل به قطر، شلیک دیگری به دیپلماسی فریبکارانه آمریکایی به حساب می آید.16 .آنچه برای همه مسلمانان مسجل شده این می باشد که اسرائیل ظرف 2 سال به 7 کشور مسلمان فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، ایران، تونس و قطر حمله کرده است وچون چتر حمایتی ایالات متحده بالاسرش است مجامع بین المللی در مقابل جنایات اسرائیل سکوت می کنند واگر باز هم دست به جنایات دیگری بزند باز هم سکوت خواهند کرد لذا حفظ وگسترش مقاومت در قبال جنایات و توسعه طلبی های اسرائیل لازم است.

