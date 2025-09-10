https://spnfa.ir/20250910/تقویت-محور-تهران--تونس-پیامی-روشن-به-جهان-عرب-و-حامیان-فلسطین-25318970.html
تقویت محور تهران – تونس پیامی روشن به جهان عرب و حامیان فلسطین
اسپوتنیک ایران
علی شیر یزدانی، کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک دیدار وزیر امور خارجه ایران با رئیسجمهور تونس را در مقطع کنونی بسیار حائز اهمیت ارزیابی کرد.
2025-09-10T20:15+0430
2025-09-10T20:15+0430
2025-09-10T20:15+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25318813_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_0ecaa35a87c24379e3a383c7fe3dd435.jpg
وی گفت: این سفر در شرایطی انجام میشود که منطقه غرب آسیا درگیر بحرانهای پیچیدهای چون تداوم جنگ غزه و افزایش مداخلات رژیم اسرائیل است. در چنین فضایی، گسترش رایزنیهای تهران با کشورهای عربی شمال آفریقا، بهویژه تونس که جایگاه خاصی در اتحادیه عرب و جهان اسلام دارد، میتواند مسیر تازهای برای همگرایی منطقهای و توازنبخشی به معادلات قدرت ایجاد کند.این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه به دستاوردهای این دیدار اشاره کرده و افزود، تأکید دو طرف بر توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و گردشگری نشان میدهد که روابط ایران و تونس صرفاً در سطح سیاسی باقی نمیماند و قابلیت تبدیل شدن به یک شراکت چندبعدی را دارد.از نگاه یزدانی، تقدیر ایران از مواضع اصولی تونس در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات آمریکا و رژیم اسرائیل، پیام روشنی در خصوص اشتراکات استراتژیک دو کشور به جامعه جهانی ارسال کرده و میتواند بستر همکاریهای گستردهتر در عرصههای منطقهای و بینالمللی را فراهم سازد.علی شیر یزدانی در پایان تأکید نمود، که این دیدار حامل پیامهای مهمی به سه مخاطب اصلی است. نخست به جهان عرب که ایران و تونس ظرفیت ایفای نقش مشترک در حل بحرانهای منطقه را دارند. دوم به غرب که تهران همچنان از مسیر دیپلماسی فعال در حال گسترش حوزه نفوذ خود است، و سوم به ملت فلسطین که مقاومت و حمایت سیاسی از آرمان آنان همچنان در اولویت سیاست خارجی کشورهای مستقل قرار دارد.به اعتقاد این کارشناس، استمرار چنین دیدارهایی میتواند به ایجاد یک محور جدید همکاری میان ایران، تونس و سایر کشورهای منطقه برای مقابله با سیاستهای جنگافروزانه رژیم اسرائیل منجر شود.
