https://spnfa.ir/20250910/برگزاری-دهمین-دور-گفتگوهای-حقوق-بشری-جمهوری-اسلامی-ایران-و-فدراسیون-روسیه-در-تهران-25317801.html

برگزاری دهمین دور گفتگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تهران

برگزاری دهمین دور گفتگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تهران

اسپوتنیک ایران

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، مدیران کل امور زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امور چندجانبه وزارت امور خارجه فدراسیون... 10.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-10T18:54+0430

2025-09-10T18:54+0430

2025-09-10T18:54+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/269/57/2695788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5ee69ba054132c82b5960468c4aaa3d5.jpg

در این دور از گفتگوها، روسای هیات های دو کشور با استقبال از برگزاری این گفتگوها و تاکید بر اهمیت و ضرورت استمرار آن، وجود سابقه ای 22 ساله در تمایل و اراده دو کشور در انجام مشورت های دو جانبه حقوق بشری را یکی از نشانه های ارتقاء تدریجی و پایدار مناسبات فیمابین دو کشور با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و فرصت های ممکن ارزیابی کردند.در این دور از گفتگوها طرفین آخرین تحولات حقوق بشری در سطوح ملی دو کشور و سطوح منطقه و بین المللی بویژه در مجامع بین المللی را مورد بررسی قرار دادند و بر لزوم همکاری و تعامل معنادار و هدفمند دو کشور در موضوعات حقوق بشری بویژه با هدف مقابله با هرگونه سوء استفاده از حقوق بشر برای اعمال فشار بر کشورها جهت دستیابی به اهداف راهبردی سیاسی، تاکید کردند.در این گفتگوها تجاوز نظامی 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران از جمله ابعاد انسانی و حقوق بشری آن که منجر به شهادت بیش از هزار و صد نفر انسان بی گناه و مجروحیت بیش از شش هزار نفر و تخریب و آسیب جدی به هزاران واحد مسکونی در شهرهای مختلف ایران شد، مورد بررسی قرار گفت.وضعیت حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جنایات ارتکابی اسرائیل علیه ساکنین غزه از دیگر مباحث مطرح در این گفتگوها بود.در پایان این گفتگوها طرفین ضمن تاکید بر اهمیت استمرار و تقویت و ارتقاء این گفتگوها، توافق کردند دور بعدی گفتگوها به میزبانی فدراسیون روسیه در سال 2026 برگزار گردد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

سیاسی