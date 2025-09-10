https://spnfa.ir/20250910/ارتش-لهستان-مدعی-سرنگونی-چندین-پهپاد-شد-25303716.html
ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد
ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد
اسپوتنیک ایران
فرماندهی عملیاتی شاخههای نیروهای مسلح لهستان در بیانیهای اعلام کرد: "برخی از پهپادهایی که وارد حریم هوایی ما شده بودند، سرنگون گردیدند." 10.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-10T08:56+0430
2025-09-10T08:56+0430
2025-09-10T08:56+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/01/1f/14445464_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e92a5bf61a65089133e0fe194b52b681.jpg
به گفته ارتش لهستان، حریم هوایی بخشی از کشور بسته شده است. در حال حاضر کار برای شناسایی و تعیین مکانهای احتمالی این اشیاء در حال انجام است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، جلسه اضطراری دولت را تشکیل داد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/01/1f/14445464_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_ca641558d1d897dd5e2d47057c2370aa.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد
فرماندهی عملیاتی شاخههای نیروهای مسلح لهستان در بیانیهای اعلام کرد: "برخی از پهپادهایی که وارد حریم هوایی ما شده بودند، سرنگون گردیدند."
به گفته ارتش لهستان، حریم هوایی بخشی از کشور بسته شده است. در حال حاضر کار برای شناسایی و تعیین مکانهای احتمالی این اشیاء در حال انجام است.
دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، جلسه اضطراری دولت را تشکیل داد.