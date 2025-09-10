https://spnfa.ir/20250910/ارتش-لهستان-مدعی-سرنگونی-چندین-پهپاد-شد-25303716.html

ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد

ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد

اسپوتنیک ایران

فرماندهی عملیاتی شاخه‌های نیروهای مسلح لهستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: "برخی از پهپادهایی که وارد حریم هوایی ما شده بودند، سرنگون گردیدند." 10.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-10T08:56+0430

2025-09-10T08:56+0430

2025-09-10T08:56+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/01/1f/14445464_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e92a5bf61a65089133e0fe194b52b681.jpg

به گفته ارتش لهستان، حریم هوایی بخشی از کشور بسته شده است. در حال حاضر کار برای شناسایی و تعیین مکان‌های احتمالی این اشیاء در حال انجام است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، جلسه اضطراری دولت را تشکیل داد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان