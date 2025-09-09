https://spnfa.ir/20250909/چرا-پزشکیان-بریکس-را-کلید-بازآفرینی-نظم-جهانی-میداند-25298246.html

چرا پزشکیان بریکس را کلید بازآفرینی نظم جهانی می‌داند؟

اسپوتنیک ایران

سمیه ماندگار، کارشناس ایرانی در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت، سخنان اخیر رئیس‌جمهور ایران در نشست فوق‌العاده بریکس را باید در چارچوب تحولات کلان نظام...

گزارش و تحلیل

سیاسی

ماندگار معتقد است طرح بازآفرینی نظم جهانی و ضرورت اصلاح ساختارهایی همچون شورای امنیت و نظام مالی بین‌المللی، بازتاب نیاز مبرم کشورهای جنوب جهانی به حضور مؤثرتر در معادلات قدرت است.به گفته این کارشناس امور بین الملل، تأکید پزشکیان بر نقش محوری بریکس نشان می‌دهد تهران بر این باور است که این بلوک، فراتر از یک اتحاد اقتصادی، در حال تبدیل شدن به بستری برای شکل‌دهی به نظمی چندقطبی و عادلانه است. ماندگار یادآور می‌شود که حضور ایران در بریکس فرصتی ویژه برای انتقال صدای کشورهای در حال توسعه به سطح تصمیم‌سازی جهانی ایجاد کرده و همزمان می‌تواند موازنه‌ای در برابر سلطه‌طلبی‌های موجود فراهم آورد.سمیه ماندگار همچنین هشدار می‌دهد که اگرچه مقابله با یکجانبه‌گرایی و تحریم‌محوری غرب نیازمند اراده مشترک اعضای بریکس است، اما تحقق این هدف تنها در سایه همگرایی عملی، از جمله ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، کاهش وابستگی به دلار و توسعه همکاری‌های فناورانه و انرژی، امکان‌پذیر خواهد بود.این کارشناس نتیجه می‌گیرد که پیام تهران به‌روشنی این است، آینده جهان نه در انحصار چند قدرت محدود، بلکه در مشارکت واقعی همه بازیگران، به‌ویژه کشورهای جنوب جهانی، رقم خواهد خورد.

