هنوز هم فکر می کنید صلح با اسرائیل امکان پذیر است؟

09.09.2025, اسپوتنیک ایران

در واقع همه فعالیت های قطر با چراغ سبز و چتر حمایتی آمریکا می باشد.از هماهنگی برای مذاکره با طالبان و خروج امن نیروهای آمریکایی از افغانستان گرفته تا هماهنگی برای به قدرت رسیدن الشرع در سوریه و وساطت میان ایران و ایالات متحده و همچنین میزبانی رهبری حماس و همچنین میانجی گری میان حماس و اسرائیل و...در همه موارد قطر با چراغ سبز آمریکا این اقدامات را انجام داده و حضور رهبری حماس در قطر هم با هماهنگی آمریکا بوده.بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، یعنی پایگاه العدید هم به بهانه تامین امنیت قطر در این کشور قرار دارد و طبق توافق امضا شده میان آمریکا و قطر، دوحه این پایگاه را در خاک خود در اختیار آمریکا قرار می دهد و در مقابل ایالات متحده امنیت قطر را تضمین می کند.اما امروزه اسرائیل به دوحه حمله کرد و به بهانه ترور مذاکره کنندگان حماس پایتخت قطر را بمباران نموده.کانال 12 تلوزیون اسرائیل هم رسما اعلام کرده که این اقدام اسرائیل پس از دریافت چراغ سبز از واشنگتن انجام شده.از سوی دیگر اسرائیل امروز انبارهای تسلیحاتی ترکیه در شمال سوریه را نیز بمباران کرده.ترکیه ای که عضو ناتو و متحد استراتژیک ایالات متحده در منطقه به حساب می آید.این در حالی است که طی چند روز اخیر بسیاری امیدوار بودند پس از اعلام موافقت حماس با طرح ترامب برای آتش بس در غزه و آزادی همه گروگان ها جنگ و کشت و کشتار در غزه متوقف شود.به نظر می رسد دلیل این اقدامات اسرائیل این بوده که مذاکرات صلح را به هم بزند و همچنین زهره چشمی از دیگر کشورهای منطقه بگیرد تا به آنها بگوید هیچ کدام از گزند حمله اسرائیل در امان نخواهند بود و همه باید حواسشان جمع باشد که قلدر محل کیست.حتی کشورهایی که صلح به اصطلاح ابراهیمی را امضا کرده اند وبرای آن تبلیغ می کنند.خاورمیانه جدید بر اساس دیدگاه نتایناهو خاورمیانه ای است که طبق خواست اسرائیل همه اش خالی از سکنه و یا سکنه ای که در خدمت اسرائیل هستند باشد و هیچ مهم نیست که این کشورها چه شرایطی داشته باشد و رابطه آنها با آمریکا وغرب خوب باشد و یا نه.همه باید خود را آماده کنند چون اسرائیل بزرگ باید از نیل تا فرات تشکیل شود.اسرائیل خود را بالاتر از همه قوانین و مقررات بین المللی می داند و حق خود می داند که به همه کشورهای عضو سازمان ملل حمله کند و هر کسی را بخواهد در خاک دیگر کشورها ترور کند و همه قوانین ومقررات بین المللی را زیر پا می گذارد و هیچ کس اجازه سوال کردن از اسرائیل را نداشته باشد.در چنین شرایطی باز هم برخی تصور می کنند می شود با آمریکا و یا اسرائیل مذاکره کرد و به نتیجه رسید؟طبق همه قوانین و مقررات بین المللی شورای امنیت باید در چنین شرایطی نه فقط اسرائیل را محکوم کند و مورد تحریم قرار دهد بلکه باید اسرائیل را ذیل ماده 7 منشور سازمان ملل قرار دهد، اما الان می گویم دقت کنید و ببینید چه می شود قطعا هم سازمان ملل و شورای هیچ اقدامی بر علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و حتی اگر هم طرحی برای محکوم کردن اسرائیل مطرح شود ایالات متحده وتو خواهد کرد.تنها راه باقیمانده برای کشورهای منطقه این می باشد که با هم متحد شوند تا امنیت خودشان را خودشان تامین کنند و متوجه باشند که هیچ نیروی خارجی ای امنیت آنها را تامین نخواهد کرد وچه بسا اینکه این نیروهای خارجی حتی حمله اسرائیل به کشورهای منطقه را تسهیل هم کرده باشند و همانگونه که هواپیماهای سوخت رسان آلمان و انگلیس و فرانسه در حمله اسرائیل به ایران سوخت هواپیماهای اسرائیل را تامین نمودند در حمله به قطر هم این کار را کرده باشند یا اینکه شاید اسرائیل مانند حمله به ایران از پایگاه های آمریکایی در منطقه مخصوصا در عراق استفاده کرده باشد، کی به کی است.امروزه قطر و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و ایران و... مورد تهاجم هستند مطمئن باشید فردا عربستان سعودی و عراق و ترکیه وحتی امارات و مصر و اردن و ... نیز ممکن است مورد حمله اسرائیل قرار گیرند.

