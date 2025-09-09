https://spnfa.ir/20250909/نقش-خصمانه-تاریخی-کره-جنوبی-بر-علیه-ایران-25294076.html

"نقش خصمانه تاریخی کره جنوبی بر علیه ایران"

"نقش خصمانه تاریخی کره جنوبی بر علیه ایران"

اسپوتنیک ایران

علیرغم اینکه ایران هیچ وقت مشکلی با کره جنوبی نداشته و همیشه تلاش داشته روابط خوبی با این کشور داشته باشد اما در اقدامی خصمانه نماینده کره جنوبی در شورای... 09.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-09T16:52+0430

2025-09-09T16:52+0430

2025-09-09T17:03+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/126/47/1264751_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_23e50fa56c4e6ed334e31f11a94ff2ef.jpg

این در حالی است که بحث مکانیسم ماشه و تلاش سه کشور اروپایی برای برگرداندن تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران هم در جریان می باشد و چون کشورهای اروپایی هیچ صلاحیت قانونی و اخلاقی برای اجرای این بند برجام ندارند موضوع زیر سوال است و اصولا باید ریاست دوره ای شورای امنیت نامه تقاضای سه کشور اروپایی را به کمیته های حقوقی شورای امنیت می فرستاد تا بررسی شود آیا آنها اصلا حق اجرای بند ماشه را دارند یا نه؟کره جنوبی در شرایطی این طرح را ارائه داده که اکثر ناظران باور دارند حتی اگر این طرح در شورای امنیت به رای هم گذاشته شود احتمالا رای نخواهد آورد و اگر هم رای بیاورد روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.یعنی عملا کره جنوبی با این کار خود در کنار سه کشور اروپایی خواسته به نوعی با ایرانی ها فقط دشمنی کرده باشد و بس.البته آنچه مسلم است که کره جنوبی اراده ای از خود در این باره ندارد و تصمیم گیری در این باره از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی بوده و از کره جنوبی به عنوان عروسک خیمه شب بازی در شورای امنیت استفاده شده.اما آنچه مسلم است این می باشد که ایرانی ها باید نسبت به این خصومت کره جنوبی توجه داشته باشد چرا که این خصومت تازه نیست و قبل تر نیز کره جنوبی با سوء استفاده از تحریم های غیر قانونی ایالات متحده بر علیه ایران اقدام به بلوکه کردن هفت ملیارد دلار پول نفت ایران در این کشور نمود و در آن ماجرا چیزی حدود یک ملیارد دلار از پولهای ایران از توسط کره جنوبی به بهانه حواله پول و کارمزد بانکی و... دزدیده شد.حدود هفتاد سال پیش، زمانی که اولین تحریم های آمریکا و انگلیس زمان مصدق بر علیه ایران وضع شد ژاپنی ها تصمیم گرفتند تحریم های غیر قانونی آمریکا و انگلیس را بشکنند و یک کشتی آنها به آبادان آمد و نفت ایران را خرید و تحریم ها را شکست، واین خاطره برای همیشه در تاریخ و در ذهن مردم ایران ثبت شد ورابطه ایران و ژاپن همیشه در همه شرایط رابطه دوستانه و صمیمی ای بود.دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد، ماجرای هسته ای ایران در نهایت به یک جایی خواهد رسید وتا پایان ماه سپتامبر میلادی تکلیف مکانیسم ماشه نیز معلوم می شود اما قطعا رفتارهای خصمانه کره جنوبی در ذهن مردم ایران باقی خواهد ماند وهیچ وقت به یاد نخواهند برد که کره ای ها در چندین مورد چه پستی ای از خود نسبت به ملت ایران نشان داده اند.این پستی ها با آواز خوانی پرسون پرسون سفیر آنها در تهران پاک نخواهد شد و در آینده شرکت های کره جنوبی پرسون پرسون و لنگان لنگان باید در ایران دنبال مشتری بگردند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی