نخست وزیر نپال دستور بررسی دلایل بروز اعتراضات در کشور را صادر کرد
نخست وزیر نپال دستور بررسی دلایل بروز اعتراضات در کشور را صادر کرد
دولت نپال پس از اعتراضات گسترده که پس از ممنوعیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در کشور آغاز شد، یک کمیته تحقیق ویژه تشکیل خواهد داد. شارما اولی، نخست وزیر نپال،...
دولت نپال پس از اعتراضات گسترده که پس از ممنوعیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در کشور آغاز شد، یک کمیته تحقیق ویژه تشکیل خواهد داد. شارما اولی، نخست وزیر نپال، در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این کمیته تحلیلی از تمام وقایعی که منجر به ناآرامی شده است و توصیه‌هایی برای جلوگیری از اعتراضات جدید ارائه خواهد داد.نخست وزیر نپال نوشت: "دولت از منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی حمایت نکرد و شرایط استفاده از آنها را تضمین خواهد کرد. نیازی به ادامه تظاهرات در حمایت از این موضوع نیست. و چنین وضعیتی نمی‌تواند ادامه یابد. من می‌خواهم به شما اطمینان دهم که یک کمیته تحقیق برای بررسی و تجزیه و تحلیل تمام وقایع و خسارات، شرایط و علل آن تشکیل خواهد شد و ظرف 15 روز گزارشی را با توصیه‌هایی در مورد اقداماتی که باید برای جلوگیری از چنین حوادثی در آینده انجام شود، ارائه خواهد داد."در پایان هفته گذشته، مقامات نپال فعالیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی بزرگ را که در مهلت تعیین شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نشده بودند، ممنوع کردند. اعتراضات گسترده جوانان روز دوشنبه در کاتماندو آغاز شد و به چندین شهر بزرگ در سراسر کشور گسترش یافت. درگیری با پلیس 19 کشته و بیش از 300 زخمی برجای گذاشت.
نخست وزیر نپال دستور بررسی دلایل بروز اعتراضات در کشور را صادر کرد

08:53 09.09.2025
اعتراضات کاتماندو
اعتراضات کاتماندو - اسپوتنیک ایران , 1920, 09.09.2025
دولت نپال پس از اعتراضات گسترده که پس از ممنوعیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در کشور آغاز شد، یک کمیته تحقیق ویژه تشکیل خواهد داد. شارما اولی، نخست وزیر نپال، در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این کمیته تحلیلی از تمام وقایعی که منجر به ناآرامی شده است و توصیه‌هایی برای جلوگیری از اعتراضات جدید ارائه خواهد داد.
نخست وزیر نپال نوشت: "دولت از منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی حمایت نکرد و شرایط استفاده از آنها را تضمین خواهد کرد. نیازی به ادامه تظاهرات در حمایت از این موضوع نیست. و چنین وضعیتی نمی‌تواند ادامه یابد. من می‌خواهم به شما اطمینان دهم که یک کمیته تحقیق برای بررسی و تجزیه و تحلیل تمام وقایع و خسارات، شرایط و علل آن تشکیل خواهد شد و ظرف 15 روز گزارشی را با توصیه‌هایی در مورد اقداماتی که باید برای جلوگیری از چنین حوادثی در آینده انجام شود، ارائه خواهد داد."
در پایان هفته گذشته، مقامات نپال فعالیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی بزرگ را که در مهلت تعیین شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نشده بودند، ممنوع کردند. اعتراضات گسترده جوانان روز دوشنبه در کاتماندو آغاز شد و به چندین شهر بزرگ در سراسر کشور گسترش یافت. درگیری با پلیس 19 کشته و بیش از 300 زخمی برجای گذاشت.
