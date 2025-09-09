https://spnfa.ir/20250909/ناوگان-گرتا-تونبرگ-فعال-اقلیمی-از-حمله-پهپادی-به-یکی-از-کشتیهایش-خبر-داد-25282394.html

ناوگان گرتا تونبرگ، فعال اقلیمی، از حمله پهپادی به یکی از کشتی‌هایش خبر داد

ناوگان گرتا تونبرگ، فعال اقلیمی، از حمله پهپادی به یکی از کشتی‌هایش خبر داد

اسپوتنیک ایران

این سازمان در اینستاگرام اعلام کرد: "ناوگان جهانی سومودا (GSF) تأیید می‌کند که یکی از کشتی‌های اصلی آن، معروف به قایق خانوادگی، که حامل اعضای کمیته راهبری... 09.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-09T09:03+0430

2025-09-09T09:03+0430

2025-09-09T09:03+0430

یمن

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/09/25282491_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_75112a65d9d1f219c1c141de30ad8247.jpg

این سازمان در اینستاگرام اعلام کرد: "ناوگان جهانی سومودا (GSF) تأیید می‌کند که یکی از کشتی‌های اصلی آن، معروف به قایق خانوادگی، که حامل اعضای کمیته راهبری ناوگان جهانی سومودا است، توسط شیء‌ای که گمان می‌رود یک پهپاد باشد، مورد اصابت قرار گرفته است. این کشتی پرچم پرتغال را برافراشته بود و همه مسافران و خدمه در سلامت هستند."با این حال، گارد ملی تونس گزارش داد که آتش‌سوزی در جلیقه‌های نجات رخ داده و هیچ پهپادی پیدا نشده است.آنچه در مورد این ناوگان مشخص است- این ناوگان شامل نمایندگانی از 44 کشور است.- انتظار می‌رود این کشتی‌ها در 14 یا 15 سپتامبر به نوار غزه برسند.- فعالان قصد دارند غذا، آب و دارو را به آنجا تحویل دهند.- آنها خواستار عبور ایمن به منطقه محصور فلسطین برای تحویل کمک‌ها و همچنین افتتاح یک کریدور دریایی بشردوستانه هستند.

یمن

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

یمن, جهان