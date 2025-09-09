https://spnfa.ir/20250909/ناوگان-گرتا-تونبرگ-فعال-اقلیمی-از-حمله-پهپادی-به-یکی-از-کشتیهایش-خبر-داد-25282394.html
ناوگان گرتا تونبرگ، فعال اقلیمی، از حمله پهپادی به یکی از کشتیهایش خبر داد
این سازمان در اینستاگرام اعلام کرد: "ناوگان جهانی سومودا (GSF) تأیید میکند که یکی از کشتیهای اصلی آن، معروف به قایق خانوادگی، که حامل اعضای کمیته راهبری ناوگان جهانی سومودا است، توسط شیءای که گمان میرود یک پهپاد باشد، مورد اصابت قرار گرفته است. این کشتی پرچم پرتغال را برافراشته بود و همه مسافران و خدمه در سلامت هستند."با این حال، گارد ملی تونس گزارش داد که آتشسوزی در جلیقههای نجات رخ داده و هیچ پهپادی پیدا نشده است.آنچه در مورد این ناوگان مشخص است- این ناوگان شامل نمایندگانی از 44 کشور است.- انتظار میرود این کشتیها در 14 یا 15 سپتامبر به نوار غزه برسند.- فعالان قصد دارند غذا، آب و دارو را به آنجا تحویل دهند.- آنها خواستار عبور ایمن به منطقه محصور فلسطین برای تحویل کمکها و همچنین افتتاح یک کریدور دریایی بشردوستانه هستند.
با این حال، گارد ملی تونس گزارش داد که آتشسوزی در جلیقههای نجات رخ داده و هیچ پهپادی پیدا نشده است.
آنچه در مورد این ناوگان مشخص است
- این ناوگان شامل نمایندگانی از 44 کشور است.
- انتظار میرود این کشتیها در 14 یا 15 سپتامبر به نوار غزه برسند.
- فعالان قصد دارند غذا، آب و دارو را به آنجا تحویل دهند.
- آنها خواستار عبور ایمن به منطقه محصور فلسطین برای تحویل کمکها و همچنین افتتاح یک کریدور دریایی بشردوستانه هستند.