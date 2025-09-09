ایران
مهم‌ترین نکات درباره اعتراضات در نپال تا این لحظه
مهم‌ترین نکات درباره اعتراضات در نپال تا این لحظه
09.09.2025
مهم‌ترین نکات درباره اعتراضات در نپال تا این لحظهآنچه در مورد شورش‌های جاری در نپال که به دلیل ممنوعیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در این کشور رخ داده است تا این لحظه مشخص شده است:در پایان هفته گذشته، مقامات نپالی فعالیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی بزرگ را ممنوع کردند. در این زمینه، اعتراضات گسترده‌ای آغاز شد.تظاهرکنندگان خواستار استعفای نخست وزیر شارما اولی شدند. امروز، طبق گزارش مطبوعات، آنها محل سکونت شخصی او را به آتش کشیدند.در بحبوحه اعتراضات، فرودگاه کاتماندو، پایتخت نپال، به طور موقت بسته شد. همه پروازها لغو شد.طبق گزارش رسانه‌ها، در بحبوحه شورش‌ها، ارتش نپال در حال تخلیه وزرا از محل سکونتشان با هلیکوپتر است.شورشگران به مجتمع دولتی حمله کردند، دفتر مرکزی حزب حاکم کنگره نپال را آتش زدند و ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند.
مهم‌ترین نکات درباره اعتراضات در نپال تا این لحظه

12:47 09.09.2025
مهم‌ترین نکات درباره اعتراضات در نپال تا این لحظه
آنچه در مورد شورش‌های جاری در نپال که به دلیل ممنوعیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در این کشور رخ داده است تا این لحظه مشخص شده است:
در پایان هفته گذشته، مقامات نپالی فعالیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی بزرگ را ممنوع کردند. در این زمینه، اعتراضات گسترده‌ای آغاز شد.
تظاهرکنندگان خواستار استعفای نخست وزیر شارما اولی شدند. امروز، طبق گزارش مطبوعات، آنها محل سکونت شخصی او را به آتش کشیدند.
در بحبوحه اعتراضات، فرودگاه کاتماندو، پایتخت نپال، به طور موقت بسته شد. همه پروازها لغو شد.
طبق گزارش رسانه‌ها، در بحبوحه شورش‌ها، ارتش نپال در حال تخلیه وزرا از محل سکونتشان با هلیکوپتر است.
شورشگران به مجتمع دولتی حمله کردند، دفتر مرکزی حزب حاکم کنگره نپال را آتش زدند و ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند.
