مهمترین نکات درباره اعتراضات در نپال تا این لحظه
جهان
آنچه در مورد شورشهای جاری در نپال که به دلیل ممنوعیت تعدادی از شبکههای اجتماعی در این کشور رخ داده است تا این لحظه مشخص شده است:
در پایان هفته گذشته، مقامات نپالی فعالیت تعدادی از شبکههای اجتماعی بزرگ را ممنوع کردند. در این زمینه، اعتراضات گستردهای آغاز شد.
تظاهرکنندگان خواستار استعفای نخست وزیر شارما اولی شدند. امروز، طبق گزارش مطبوعات، آنها محل سکونت شخصی او را به آتش کشیدند.
در بحبوحه اعتراضات، فرودگاه کاتماندو، پایتخت نپال، به طور موقت بسته شد. همه پروازها لغو شد.
طبق گزارش رسانهها، در بحبوحه شورشها، ارتش نپال در حال تخلیه وزرا از محل سکونتشان با هلیکوپتر است.
شورشگران به مجتمع دولتی حمله کردند، دفتر مرکزی حزب حاکم کنگره نپال را آتش زدند و ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند.