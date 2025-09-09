ایران
مادورو درباره اقدامات آمریکا در منطقه: آنها به نفت و گاز نیاز دارند
مادورو درباره اقدامات آمریکا در منطقه: آنها به نفت و گاز نیاز دارند
رئیس کشور آمریکای لاتین در مصاحبه با «راشیا تودی» یادآوری کرد که کشورش بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد که اکنون به لطف فناوری‌های جدید تولید، حتی بیشتر هم شده... 09.09.2025, اسپوتنیک ایران
رئیس کشور آمریکای لاتین در مصاحبه با «راشیا تودی» یادآوری کرد که کشورش بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد که اکنون به لطف فناوری‌های جدید تولید، حتی بیشتر هم شده است.وی با توضیح اقدامات فزاینده ارتش آمریکا در منطقه افزود:"ما چهارمین ذخایر بزرگ گاز را داریم که در سراسر کارائیب پراکنده شده‌اند، به همین دلیل است که آنها کشتی‌های خود را به آنجا فرستاده‌اند. ما شاید بزرگترین ذخایر طلای جهان را داشته باشیم. و این هنوز کل ذخایر ما نیست! ما دارای 30 میلیون هکتار زمین حاصلخیز و آب هستیم".
مادورو درباره اقدامات آمریکا در منطقه: آنها به نفت و گاز نیاز دارند

10:46 09.09.2025
مادورو رئیس جمهور ونزوئلا
مادورو رئیس جمهور ونزوئلا - اسپوتنیک ایران , 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Seth Wenig
رئیس کشور آمریکای لاتین در مصاحبه با «راشیا تودی» یادآوری کرد که کشورش بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد که اکنون به لطف فناوری‌های جدید تولید، حتی بیشتر هم شده است.
وی با توضیح اقدامات فزاینده ارتش آمریکا در منطقه افزود:
"ما چهارمین ذخایر بزرگ گاز را داریم که در سراسر کارائیب پراکنده شده‌اند، به همین دلیل است که آنها کشتی‌های خود را به آنجا فرستاده‌اند. ما شاید بزرگترین ذخایر طلای جهان را داشته باشیم. و این هنوز کل ذخایر ما نیست! ما دارای 30 میلیون هکتار زمین حاصلخیز و آب هستیم".
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
