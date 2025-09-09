https://spnfa.ir/20250909/مادورو-درباره-اقدامات-آمریکا-در-منطقه-آنها-به-نفت-و-گاز-نیاز-دارند-25283923.html
مادورو درباره اقدامات آمریکا در منطقه: آنها به نفت و گاز نیاز دارند
مادورو درباره اقدامات آمریکا در منطقه: آنها به نفت و گاز نیاز دارند
10:46 09.09.2025 (بروز رسانی شده: 10:54 09.09.2025)
رئیس کشور آمریکای لاتین در مصاحبه با «راشیا تودی» یادآوری کرد که کشورش بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد که اکنون به لطف فناوریهای جدید تولید، حتی بیشتر هم شده است.
وی با توضیح اقدامات فزاینده ارتش آمریکا در منطقه افزود:
"ما چهارمین ذخایر بزرگ گاز را داریم که در سراسر کارائیب پراکنده شدهاند، به همین دلیل است که آنها کشتیهای خود را به آنجا فرستادهاند. ما شاید بزرگترین ذخایر طلای جهان را داشته باشیم. و این هنوز کل ذخایر ما نیست! ما دارای 30 میلیون هکتار زمین حاصلخیز و آب هستیم".