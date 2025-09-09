https://spnfa.ir/20250909/از-اوکراین-تا-فلسطین-بریکس-در-نقش-بازیگر-سیاسی-جهانی-25287822.html
از اوکراین تا فلسطین، بریکس در نقش بازیگر سیاسی جهانی
از اوکراین تا فلسطین، بریکس در نقش بازیگر سیاسی جهانی
در حوزه اقتصاد و تجارت کشورهای عضو نگرانی خود را از استفاده ابزاری از تجارت برای اعمال فشار سیاسی مطرح کردند. 09.09.2025
به گزارش اسپوتنیک- اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره اجلاس آنلاین روز گذشته بریکس در برزیل به اسپوتنیک گفت: در ابتدا تأکید دارم این اجلاس با توجه به شرایط پیچیده و پرچالش اقتصاد جهانی، اهمیت ویژهای داشت، زیرا در این نشست رهبران کشورهای عضو بار دیگر بر ضرورت حفظ چندجانبهگرایی و اصلاح ساختار نهادهای بینالمللی تأکید کردند.وی در ادامه گفت، این موضعگیری نشان میدهد که بریکس خود را در جایگاه یک نیروی موازنهساز در برابر ساختارهای سنتی قدرت جهانی بهویژه غرب میبیند و تلاش دارد نظم بینالملل را به سمت عادلانهتر شدن و پاسخگویی بیشتر به مطالبات کشورهای جنوب جهانی سوق دهد.کاظمی خاطرنشان کرد، در حوزه اقتصاد و تجارت نیز کشورهای عضو نگرانی خود را از استفاده ابزاری از تجارت برای اعمال فشار سیاسی مطرح کرده و توافق کردند که در برابر چنین روندی ایستادگی کنند. این نکته برای اقتصادهای بزرگ و نوظهور عضو بریکس اهمیت زیادی دارد، زیرا آنها سهم قابل توجهی در تجارت جهانی دارند و پایبندی به تجارت آزاد و باز میتواند فرصتهای جدیدی برای کاهش وابستگی به بازارهای تحت کنترل غرب و گسترش مبادلات درونگروهی ایجاد کند.کاظمی ضمن اشاره به اهمیت بینالمللی این اجلاس گفت، پرداختن به مسائل ژئوپلیتیکی از جمله بحران اوکراین و مسئله فلسطین نشان داد که بریکس تنها به عرصه اقتصادی محدود نمیشود و نقش فعالتری را در معادلات سیاسی جهانی جستوجو میکند. تأکید بر نقش گروههای دوستی در بحران اوکراین و حمایت از راهکار "دو دولت برای دو ملت" در موضوع فلسطین، بیانگر تلاش این گروه برای تثبیت موقعیت خود بهعنوان بازیگری مؤثر در مدیریت بحرانهای بینالمللی است. بعبارتی، اجلاس آنلاین برزیل گامی دیگر در مسیر تقویت بریکس بهعنوان صدای مشترک جنوب جهانی و جایگزینی بالقوه برای نظم موجود بود.
