کارشناس: ترویکای اروپایی نقش مستقیم در تجاوز به ایران داشتند
23:51 08.09.2025 (بروز رسانی شده: 00:23 09.09.2025)
کمتر از یک هفته پس از برگزاری نشست موفق سران شانگهای در چین، نشست فوقالعاده سران بریکس روز دوشنبه در حالی برگزار شد که مهمترین محور سخنان تمامی رؤسای جمهور شرکتکننده در این نشست، بحث عبور و گذار از جهان تکقطبی و رسیدن به جهان چندقطبی بود.
مسعود پزشکیان بعد از ظهر دوشنبه 17 شهریور 1404، در نشست مجازی فوقالعاده سران بریکس با موضوع وضعیت کنونی جهان با تمرکز بر محیط اقتصادی و وضعیت نظام چندجانبه، با بیان اینکه بازآفرینی نظم جهانی فعلی، نیازمند اصلاح جدی در ساختار حکمرانی جهانی، از بازنگری در ترکیب و کارکرد شورای امنیت تا اصلاح نظام مالی و پولی بینالمللی است، اظهار داشت: در این مسیر، گروههایی همچون بریکس و سایر نهادهای جنوب جهانی، مسئولیت ویژهای در هدایت گذار به نظمی چندقطبی، دموکراتیک و عادلانه دارند؛ نظمی که در آن صدای همه کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، شنیده شود.
رئیس جمهور ایران با بیان اینکه یکی از بزرگترین تهدیدها برای عدالت و ثبات در نظم بینالملل معاصر، افزایش اقدامات یکجانبه و استفاده ابزاری از تحریمها است، گفت: این سیاستها نه تنها منافع ملی کشورهای مستقل را تهدید میکند، بلکه همکاریهای جهانی را مختل و توسعه پایدار را ناممکن میسازد؛ در چنین فضایی، بریکس میتواند و باید نقشی محوری و پیشرو در مقابله با این روند نگرانکننده ایفا کند.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: کمتر از یک هفته پس از برگزاری نشست موفق سران شانگهای در چین، به ابتکار عمل برزیل، نشست فوقالعاده سران بریکس روز دوشنبه در حالی برگزار شد که مهمترین محور سخنان تمامی رؤسای جمهور شرکتکننده در این نشست، بحث عبور و گذار از جهان تکقطبی و رسیدن به جهان چندقطبی، و نیز فهم مشترک و همگرایی و همکاریهای لازم و ضرورت تحقق این مسئله؛ یا به عبارتی، حرکت به سمت جهان چندقطبی بود.
آنچه که امروز بسیار حائز اهمیت است، این است که چالشهای پیشروی نظام بینالملل، حاصل رویکردهای یکجانبهگرایی آمریکایی و سیاستهایی است که توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان با رویکردی ایجاد استعمار نوین دنبال میشود. کلیدیترین سخنرانی در نشست بریکس، سخنرانی آقای پوتین، رئیسجمهور روسیه بود؛ چرا که روسیه را میتوانیم به عنوان رهبر ابتکار عمل گذار از نظم تکقطبی به نظم چندقطبی ببینیم. با توجه به اینکه روسیه رهبری این جریان بسیار مهم را بر عهده دارد، دارای کاملترین برنامه لازم در این زمینه است. به همین دلیل نیز چین، برزیل و سایر کشورها برنامه روسیه را پذیرفتند و در همین مسیر حرکت میکنند.
وی افزود: اگر ایران نیز باور جدی به ظرفیتهای فوقالعاده بریکس و شانگهای داشته باشد، میتواند از فرصت طلایی و ویژهای که بریکس و شانگهای برای ایران ایجاد کردند و امکان حضور دائم ایران را در این پیمانها فراهم نمود، استفاده کند. میدانیم که غربگرایان ایران سالها بحث عضویت دائم ایران در بریکس و شانگهای را جدی نمیگرفتند و سیاست آنها همواره حرکت به سمت غرب بود. اما با مساعدت و حمایت دوستانه روسیه، ایران فرصت بینظیر و طلایی عضویت در بریکس و شانگهای را به دست آورده است.
این کارشناس مسائل روسیه ضمن تاکید بر اینکه اگر تهران بتواند بدون اعمال نفوذهایی که جریان غربگرا میکند، از این فرصت طلایی استفاده کند، به راحتی میتواند بخش عمدهای از گامها و اقدامات خصمانه تحریمی که توسط ترویکای اروپایی علیه ملت ایران اعمال میشود را خنثی کند، بیان کرد:
با توجه به اینکه کمتر از یک ماه دیگر نشست سازمان ملل برگزار میشود، ضروری است اشاره کنم که سازمان ملل به یک بازیچه بیاثر و بیخاصیت در نظام بینالملل تبدیل شده و حضور و سخنرانی مقامات ارشد در این سازمان تأثیر چندانی ندارد. آنچه حائز اهمیت است، این است که دیدیم سازمان ملل در قبال وقایع جهانی کاملاً خنثی عمل کرده است؛ از جمله تجاوزی که فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسرائیل و آمریکا مستقیماً به ایران کردند، توسط سازمان ملل به صورت جدی محکوم نشد و تأثیرگذار نبود. یا جنایاتی که اسرائیل در غزه مرتکب میشود، سازمان ملل هیچ اثر مثبتی برای مقابله با آن ندارد.
وی تاکید داشت: امروز در شرایطی که ترویکای اروپایی نقش مستقیم در تجاوز به ایران را داشتند، اگر ایران شناخت درستی از مقابل خود داشته باشد و در کنار دوستان حقیقی خود مانند روسیه و چین قرار بگیرد و در حرکت به سمت نظم جدید، در جایگاه درست قرار گیرد، میتواند از این فرصت بهترین استفاده را بکند. چرا که امروز به سرعت، دوستانی مانند روسیه و چین در ساختار نظم جدید جای خود را پیدا میکنند و کمرنگ شدن جایگاه آمریکا و به ویژه اروپا در معادلات جهانی کاملاً مشخص است.
