https://spnfa.ir/20250908/جنگ-طلبان-بروکسل-تصوری-از-صلح-ندارند-25275901.html

جنگ طلبان بروکسل تصوری از صلح ندارند

جنگ طلبان بروکسل تصوری از صلح ندارند

اسپوتنیک ایران

سفارت روسیه در بلژیک اعلام کرد، اگر "جنگ‌طلبان" در بروکسل از دامن زدن به درگیری‌ها دست بردارند، دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین آسان‌تر... 08.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-08T18:38+0430

2025-09-08T18:38+0430

2025-09-08T18:38+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0c/24512370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca62dcebca1011050a52d680e5f9c961.jpg

سفارت روسیه در بلژیک اعلام کرد، اگر "جنگ‌طلبان" در بروکسل از دامن زدن به درگیری‌ها دست بردارند، دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین آسان‌تر خواهد بود.همه کارشناسان متفق القول هستند در حالی که شرایط بی طرفی اوکراین می توانست مردم این کشور را از گزند جنگ دور کند ولی نئونازی ها و جنگ طلبان که از زمان جنگ جهانی دوم وجنگ سرد از روس ها کینه داشتند اوکراین را قربانی منافع خود کردند.آمریکایی ها از همان ابتدا اعلام کردند که به دنبال منافع خود هستند و بارها بایدن اظهار داشت که هزینه کرد آمریکا در جنگ اوکراین به خاطر منافع ملی آمریکا است و بس.هدف آمریکا این بود که اروپایی ها را وابسته به انرژی آمریکا کند و امروزه این امر محقق شده و اروپایی ها مجبور هستند انرژی گران آمریکا را به جای انرژی ارزان روسیه خریداری کنند.همچنین ایالات متحده می خواست که یک رقیب اقتصادی، یعنی اتحادیه اروپا از رقابت با آمریکا کنار برود، که حالا این امر محقق شده و بعد از جنگ اوکراین اقتصاد های اروپایی با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.آمریکا پس از امضای قرارداد معادن با اوکراین عملا هزینه های خود و همچنین سود چند برابری آن را تضمین کرده و دیگر نیازی به ادامه جنگ نمی بیند.این در حالی است که اروپایی ها و بقیه اعضای ناتو احساس می کنند که در این جریان کلاه سرشان رفته چون آنها امیدوار بودند که ناتو روسیه را شکست دهد و بتوانند بر منابع روسیه چنگ بیاندازند، دقیقا مانند کاری که امروزه با لیبی می کنند، ولی خوب شکست خوردند و به خوبی می دانند اگر آمریکا عقب بکشد دیگر هیچ شانسی برای ادامه جنگ ندارند و به این دلیل به در و دیوار می زنند تا به هر ترتیبی شده جنگ ادامه پیدا کند.سیاستمداران فعلی اروپایی به خوبی می دانند پایان جنگ در شرایط فعلی میتواند هزینه های اجتماعی زیادی برای آنها به بار آورد چرا که مردم از آنها سوال خواهند کرد که چرا پول مالیات آنها را خرج جنگی کردند که هیچ منفعتی برای مردم اروپا ندارد و علاوه بر آن امروزه ملیون ها اوکراینی به عنوان پناهنده دارند از تسهیلات و امتیازهایی در اروپا بهره می برند که خود اروپایی ها نمی توانند از آن تسهیلات استفاده کنند.پایان جنگ عملا به معنای سقوط بسیاری از سیاستمداران فعلی موجود ناتو در کشورهایشان خواهد بود چون از همان ابتدا هم برخی کشورها مانند مجارستان تاکید داشتند که ورود به این جنگ نه به نفع اتحادیه اروپا است و نه به نفع ناتو.طبق اخبار منتشر شده رهبران برخی کشورهای اروپایی تصمیم دارند به زودی دوباره به واشنگتن سفر کنند تا تلاش کنند ترامپ را متقاعد کنند به جای صلح با روسیه جنگ را ادامه دهند اما پیشاپیش سفر آنها کاخ سفید اعلام کرده که ترامپ تصمیم دارد ملاقات جدیدی با پوتین داشته باشد تا برای رسیدن به صلح با هم گفتگو کنند.به این ترتیب می توان گفت ترامپ آب پاکی را روی دست آنها ریخته و اینها تلاش دارند از طریق شعله ورتر کردن جبهه های جنگ کاری کنند تا شرایط برای رسیدن به صلح فراهم نباش

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی