ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250908/ترامپ-گفت-قصد-دارد-به-زودی-با-پوتین-صحبت-کند-25262696.html
ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند
ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند
اسپوتنیک ایران
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده". 08.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-08T08:33+0430
2025-09-08T08:33+0430
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25230782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1e6f7fd60d848d80f8645ecdf186bd1.jpg
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده".رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: چندین رهبر اروپایی اوایل این هفته برای گفتگو در مورد توافق صلح اوکراین به آمریکا سفر خواهند کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25230782_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_60e9318e99e949f755624bb3ad2ebd5c.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آمریکا
آمریکا

ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند

08:33 08.09.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر ترامپ رئیس جمهور آمریکا
ترامپ رئیس جمهور آمریکا - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده".
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: چندین رهبر اروپایی اوایل این هفته برای گفتگو در مورد توافق صلح اوکراین به آمریکا سفر خواهند کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала