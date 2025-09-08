https://spnfa.ir/20250908/ترامپ-گفت-قصد-دارد-به-زودی-با-پوتین-صحبت-کند-25262696.html
ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند
ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند
اسپوتنیک ایران
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده". 08.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-08T08:33+0430
2025-09-08T08:33+0430
2025-09-08T08:33+0430
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25230782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1e6f7fd60d848d80f8645ecdf186bd1.jpg
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده".رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: چندین رهبر اروپایی اوایل این هفته برای گفتگو در مورد توافق صلح اوکراین به آمریکا سفر خواهند کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25230782_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_60e9318e99e949f755624bb3ad2ebd5c.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا
ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده".
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: چندین رهبر اروپایی اوایل این هفته برای گفتگو در مورد توافق صلح اوکراین به آمریکا سفر خواهند کرد.