ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند

ترامپ گفت قصد دارد به زودی با پوتین صحبت کند

اسپوتنیک ایران

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده". 08.09.2025

آمریکا

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با رهبر روسیه صحبت کند، به خبرنگاران گفت: "خیلی زود. ظرف چند روز آینده".رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: چندین رهبر اروپایی اوایل این هفته برای گفتگو در مورد توافق صلح اوکراین به آمریکا سفر خواهند کرد.

2025

اسپوتنیک ایران

