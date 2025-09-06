https://spnfa.ir/20250906/تنها-راه-جلوگیری-از-حمله-به-ایران-25237303.html

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جمع اساتید دانشگاه آزاد شیراز ضمن تشریح ابعاد نبرد 12 روزه اظهار داشت: "برخورد کوبنده نیروهای مسلح ما با رژیم صهیونیستی موجب شد ویتکاف، نماینده آمریکا به وزیر خارجه ما پیام آتش‌بس دهد که دیگر از طرف ایران موشکی ارسال نشود چراکه متوجه قدرت ایران شدند".تبلیغات رسانه ای را بگذارید کنار، هر کاری کنید طرف مقابل از طریق تبلیغات دروغ های خود را به خورد جامعه مسخ شده توسط رسانه می دهد، آنچه مسلم است این می باشد که آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه شکست مفتضحانه ای خوردند وقطعا به دنبال تلافی شکست خواهند بود.از نظر سیاسی و نظامی پیروزی و شکست بر این اساس رخ می دهد که طرف حمله کنند بتواند اهداف خود را محقق کند یا نه، اگر طرف حمله کننده نتواند اهداف خود را موفق کند عملا شکست خورده.همین که طرفی که مورد حمله قرار گرفته بتواند مقاومت کند و اجازه ندهد که اهداف حمله کننده محقق شود یعنی پیروز شده.حال در جنگ 12 روزه ایران نه فقط در مقابل حمله دشمن مقاومت کرد بلکه طی کمتر از سه چهار روز موفق شد معادله را برگرداند و بعد از روز پنجم این ایران بود که هر روز اهداف جدیدی در اسرائیل را هدف قرار می داد و هر روز از تسلیحات جدیدی رونمایی می کرد در حالی که طرف مقابل فقط تلاش داشت که نشان دهد هنوز نفس می کشد.طبق آنچه ناظران مستقل اظهار می دارند ایران اهدافی را در اسرائیل هدف قرار داد که اسرائیلی ها باور نداشتند بشود آنها را هدف قرار داد و عملا اسرائیلی ها برای اولین بار طی هفتاد سال جنگ را در خانه های خود احساس کردند و آنچه در غزه می گذرد را در تل آویو و یافا و بئر السبع و... دیدند.پس از روز هشتم جنگ دیگر اسرائیل نای دفاع از خود را نداشت و همه سامانه های دفاعی آمریکا و ناتو که برای حمایت از اسرائیل به میدان آمده بودند مستهلک شده بودند و به استناد گزارش های خود رسانه های اسرائیل دیگر موشکی برای دفاع از اسرائیل وجود نداشت و عملا اگر جنگ بعد از روز 12 هم ادامه پیدا می کرد دیگر ایران هر چه به سمت اسرائیل پرتاب می کرد دفاعی بر علیه اش وجود نداشت.در واقع به این دلیل بود که اسرائیل و آمریکا به غلط کردن افتادند و از ایران التماس کردند که جنگ متوقف شود.البته ایران هم دلایل خود را داشت، نمی توان انکار کرد که اسرائیل و آمریکا ایران را غافلگیر کرده بودند و ایران هم متحمل آسیب های سنگینی شده بود که بعضی از این آسیب ها مانند شهادت سرداران نظامی و علمی کشور قابل جبران نبود.مضاف بر اینها ادامه جنگ می توانست موجب آن شود که آمریکا رسما مستقیم وارد جنگ با ایران شود چون دیگر امکان دفاع از اسرائیل وجود نداشت و در چنین شرایطی ایران تمایل نداشت که مستقیم با آمریکا وارد جنگ شود.آنچه مسلم است تا زمانی که ایران اقتدار نظامی کافی برای دفاع از خود را دارد و موشک ها و پهباد های ایرانی می توانند به هر نقطه ای که دشمنان ملت ایران در آن قرار دارند برسند و تا زمانی که ایران متحدان قدرتمندی در منطقه دارند مطمئن باشید که اگر بنا به حمله باشد، به احتمال زیاد حمله مانند حمله قبلی نخواهد بود چون پاسخ ایران به سیلی آنها با مشت و لگد بود.برخی تحلیلگران باور دارند آمریکایی ها و اسرائیلی ها احتمالا اینبار به دنبال آن خواهند بود که مناطق پیرامونی ایران را وارد آشوب و جنگ داخلی کنند و در نهایت جنگ داخلی این کشورها را به ایران بکشانند تا ایران را سرگرم جنگ داخلی کنند و در نهایت بتوانند رویای نتانیاهو یعنی سناریوی لیبی را در ایران پیاده کنند.برای محقق شدن این امر علاوه بر اینکه انها به دنبال درگیر کردن لبنان و سوریه و عراق و احتمالا افغانستان خواهند بود نیاز دارند که عوامل داخلی هم فضای داخلی را به هم بریزند و متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی درون کشور در حال ملتهب کردن اوضاع می باشند.برخی با صحبت های تفرقه بر انگیز خود و برخی دیگر با خالی کردن دل مردم و یا ایجاد فشارهای عصبی و روحی و روانی در جامعه و افزایش فشارهای اقتصادی از طرق مختلف.آنچه که اسرائیل و آمریکا در جنگ 12 روزه از وحدت ملی ایرانی ها مشاهده کردند چیزی نبود که بتوانند آن را قورت دهند و به هر وسیله ای شده تلاش خواهند کرد این وحدت ملی را بشکنند.شکستن وحدت ملی هم توسط دو طیف عوامل انجام می شود.طیفی که با صحبت ها و سخنرانی ها و اظهارات خود در رسانه ها به دنبال ایجاد دوگانگی در جامعه می باشند و طیف دیگری که با عملکرد خود در سیاست گذاری های دولتی و یا اجرای سیاست های دولتی عمدا و یا سهوا به دنبال به هم ریختن فضای داخلی جامعه می باشند.

