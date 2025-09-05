https://spnfa.ir/20250905/مجمع-اقتصادی-شرق-سکوی-راهبردی-روسیه-در-اوراسیا--25219500.html
مجمع اقتصادی شرق سکوی راهبردی روسیه در اوراسیا
پیشنهادهایی مانند توسعه کریدور حملونقل در شمالگان، ایجاد رژیم پهپادی در خاور دور و سرمایهگذاری در عناصر خاکی کمیاب، نشان میدهد روسیه در پی تثبیت جایگاه خود...
به گزارش اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل درباره مجمع اقتصادی شرق و اهمیت سخنان و برنامه های پیشنهادی ولادیمیر پوتین در این مجمع گفت: در سالهای مجمع اقتصادی شرق به یکی از ابزارهای کلیدی سیاست نگاه به شرق روسیه تبدیل شده است. این مجمع علاوه بر جذب سرمایهگذاری خارجی به خاور دور روسیه، فرصتی است برای مسکو تا نشان دهد در برابر تحریمها و فشارهای غربی منزوی نشده و همچنان میتواند در تعاملات اقتصادی و ژئوپلیتیک نقشآفرینی کند. در واقع به نوعی بازتابدهنده تغییر توازن قدرت در نظام بینالملل به سود شرق و اوراسیاست.ماندگار ضمن اشاره به نکاتی که ولادیمیر پوتین در این مجمع مطرح کرد اظهار داشت، در واقع سخنان آقای پوتين ترکیبی از مسائل امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بود. از یک سو، او بار دیگر تأکید کرد که تضمین امنیت اوکراین بدون در نظر گرفتن امنیت روسیه ممکن نیست و این پیامی مستقیم به غرب و ناتو محسوب میشود. از سوی دیگر، پیشنهادهایی مانند توسعه کریدور حملونقل در شمالگان، ایجاد رژیم پهپادی در خاور دور و سرمایهگذاری در عناصر خاکی کمیاب، نشان میدهد روسیه در پی تثبیت جایگاه خود در حوزههای فناورانه و زیرساختی است.البته این طرحها پیام آشکاری برای شرق آسیا و کشورهای در حال توسعه نیز دارند، آنکه روسیه شریک باثباتی است که فراتر از بحران اوکراین به آینده نگاه میکند.ماندگار در ادامه افزود، برنامههای پوتین در این مجمع، به ویژه تأکید بر همکاری با چین، هند، ویتنام و کره شمالی، نشان میدهد که مسکو بهدنبال تعمیق روابط با بلوک شرق و جنوب جهانی است. چنین مسیری، ضمن کاهش وابستگی روسیه به بازارهای غربی، فرصت شکلگیری شبکهای از همکاریهای اقتصادی و ژئوپلیتیک را فراهم میکند که میتواند جایگزینی برای نظم تحت رهبری غرب باشد. در این چارچوب، مجمع اقتصادی شرق نهتنها ابزاری برای تقویت اقتصاد داخلی روسیه بلکه بستری برای بازتعریف معماری امنیتی و اقتصادی منطقهای است.وی در پایان خاطر نشان کرد، اهمیت واقعی مجمع اقتصادی شرق در این است که روسیه را قادر میسازد عناصر اقتصادی را با سیاست خارجی پیوند بزند. این نشست به مسکو این امتیاز را میدهد که همزمان هم پیام قدرت به غرب مخابره کند و هم در شرق جایگاه خود را بهعنوان شریک استراتژیک تثبیت نماید. به همین دلیل، میتوان این مجمع را یکی از ستونهای اصلی راهبرد ژئوپلیتیک آینده روسیه دانست.
