مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرقروسیه هرگونه نیروی نظامی در خاک اوکراین را به عنوان اهداف مشروع برای نابودی در نظر خواهد گرفت.مسکو بهترین مکان برای دیدار بین روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است. پوتین پیشنهاد کییف برای مذاکره در جایی که آنها خواستند را درخواستهای بیش از حد، خواند.پوتین گفت که آماده تماس با طرف اوکراینی است، اما آن را نکته مهمی نمیبیند. توافق بر سر مسائل کلیدی با طرف اوکراینی تقریباً غیرممکن خواهد بود.تضمینهای امنیتی باید هم برای روسیه و هم برای اوکراین باشد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد که هنوز هیچکس در سطح جدی در مورد آنها بحث نکرده است.هیچ رکودی در اقتصاد روسیه وجود ندارد.هزینههای بودجه روسیه در حال افزایش است، از جمله برای توسعه زیرساختها، آموزش، دفاع و نیروهای پدافند هوایی.لازم است که از یک فرود آرام اقتصاد اطمینان حاصل شود.رئیس جمهور تأکید کرد که لازم است روی بخش درآمد بودجه کار شود، اما نه به قیمت بار مالیاتی.پوتین نسبت به ایده استفاده از هوش مصنوعی برای تدوین بودجه خوشبین است.پوتین پیشنهاد داد که از اول ژانویه 2027 یک رژیم ترجیحی واحد برای تجارت در سراسر خاور دور و قطب شمال راهاندازی شود.روسیه یک کریدور ترانس-قطب شمال ایجاد خواهد کرد که امکان استفاده از پتانسیل حمل و نقل رودخانههای سیبری را فراهم میکند.پیشنهاد شده است که رژیم آزمایشی استفاده از پهپادها به کل خاور دور گسترش یابد.رئیس جمهور گفت بسیاری از شرکتهایی که روسیه را ترک کردهاند میخواهند برگردند، آنهایی که میخواهند میتوانند بر اساس شرایط فعلی برگردند.
