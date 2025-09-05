ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250905/روسیه-هرگونه-نیروی-نظامی-در-خاک-اوکراین-را-به-عنوان-اهداف-مشروع-برای-نابودی-در-نظر-خواهد-گرفت-25215230.html
مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرق
مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرق
اسپوتنیک ایران
مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرق 05.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-05T11:07+0430
2025-09-05T11:23+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/05/25213607_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_b8e33b97bbaabc535fda93c8ea82e8ab.jpg
مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرقروسیه هرگونه نیروی نظامی در خاک اوکراین را به عنوان اهداف مشروع برای نابودی در نظر خواهد گرفت.مسکو بهترین مکان برای دیدار بین روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است. پوتین پیشنهاد کی‌یف برای مذاکره در جایی که آنها خواستند را درخواست‌های بیش از حد، خواند.پوتین گفت که آماده تماس با طرف اوکراینی است، اما آن را نکته مهمی نمی‌بیند. توافق بر سر مسائل کلیدی با طرف اوکراینی تقریباً غیرممکن خواهد بود.تضمین‌های امنیتی باید هم برای روسیه و هم برای اوکراین باشد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد که هنوز هیچکس در سطح جدی در مورد آنها بحث نکرده است.هیچ رکودی در اقتصاد روسیه وجود ندارد.هزینه‌های بودجه روسیه در حال افزایش است، از جمله برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، دفاع و نیروهای پدافند هوایی.لازم است که از یک فرود آرام اقتصاد اطمینان حاصل شود.رئیس جمهور تأکید کرد که لازم است روی بخش درآمد بودجه کار شود، اما نه به قیمت بار مالیاتی.پوتین نسبت به ایده استفاده از هوش مصنوعی برای تدوین بودجه خوشبین است.پوتین پیشنهاد داد که از اول ژانویه 2027 یک رژیم ترجیحی واحد برای تجارت در سراسر خاور دور و قطب شمال راه‌اندازی شود.روسیه یک کریدور ترانس-قطب شمال ایجاد خواهد کرد که امکان استفاده از پتانسیل حمل و نقل رودخانه‌های سیبری را فراهم می‌کند.پیشنهاد شده است که رژیم آزمایشی استفاده از پهپادها به کل خاور دور گسترش یابد.رئیس جمهور گفت بسیاری از شرکت‌هایی که روسیه را ترک کرده‌اند می‌خواهند برگردند، آنهایی که می‌خواهند می‌توانند بر اساس شرایط فعلی برگردند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/05/25213607_101:0:924:617_1920x0_80_0_0_a657b3946dacef756f3b84f7b525d3dd.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرق

11:07 05.09.2025 (بروز رسانی شده: 11:23 05.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر اظهارات اصلی پوتین در مجمع اقتصادی اروپا در مورد اقتصاد روسیه:
اظهارات اصلی پوتین در مجمع اقتصادی اروپا در مورد اقتصاد روسیه: - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
مهمترین نکات سخنرانی پوتین در جلسه عمومی اجلاس اقتصادی شرق
روسیه هرگونه نیروی نظامی در خاک اوکراین را به عنوان اهداف مشروع برای نابودی در نظر خواهد گرفت.
مسکو بهترین مکان برای دیدار بین روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است. پوتین پیشنهاد کی‌یف برای مذاکره در جایی که آنها خواستند را درخواست‌های بیش از حد، خواند.
پوتین گفت که آماده تماس با طرف اوکراینی است، اما آن را نکته مهمی نمی‌بیند. توافق بر سر مسائل کلیدی با طرف اوکراینی تقریباً غیرممکن خواهد بود.
تضمین‌های امنیتی باید هم برای روسیه و هم برای اوکراین باشد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد که هنوز هیچکس در سطح جدی در مورد آنها بحث نکرده است.
هیچ رکودی در اقتصاد روسیه وجود ندارد.
هزینه‌های بودجه روسیه در حال افزایش است، از جمله برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، دفاع و نیروهای پدافند هوایی.
لازم است که از یک فرود آرام اقتصاد اطمینان حاصل شود.
رئیس جمهور تأکید کرد که لازم است روی بخش درآمد بودجه کار شود، اما نه به قیمت بار مالیاتی.
پوتین نسبت به ایده استفاده از هوش مصنوعی برای تدوین بودجه خوشبین است.
پوتین پیشنهاد داد که از اول ژانویه 2027 یک رژیم ترجیحی واحد برای تجارت در سراسر خاور دور و قطب شمال راه‌اندازی شود.
روسیه یک کریدور ترانس-قطب شمال ایجاد خواهد کرد که امکان استفاده از پتانسیل حمل و نقل رودخانه‌های سیبری را فراهم می‌کند.
پیشنهاد شده است که رژیم آزمایشی استفاده از پهپادها به کل خاور دور گسترش یابد.
رئیس جمهور گفت بسیاری از شرکت‌هایی که روسیه را ترک کرده‌اند می‌خواهند برگردند، آنهایی که می‌خواهند می‌توانند بر اساس شرایط فعلی برگردند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала