امروز پیونگ‌یانگ و مسکو، روابطی برادرانه دارند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در مراسم رژه ارتش چین پس از اجلاس شانگهای در پکن به سر می‌برد دیداری خصوصی با همتای کره شمالی خود کیم جونگ اون... 05.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سیاسی

جهان

روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:ملاقات آقای پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، یکی از طولانی‌ترین ملاقات‌های رئیس جمهور روسیه محسوب می‌شود. به عبارتی، پس از ملاقات آقای پوتین با رهبر چین، این دیدار، طولانی‌ترین ملاقات وی با یک مقام خارجی بود و این موضوع نشان‌دهنده گفت‌وگوی جدی، سریع، عملیاتی و برنامه‌محور بین روسیه و کره شمالی است.با توجه به اقدامات کره شمالی، می‌توان اعلام کرد که این کشور دوست حقیقی روسیه به شمار می‌رود. در همین راستا، آقای پوتین در این ملاقات تأکید کرد که امروز روابط مسکو و پیونگ‌یانگ بر مبنای اعتماد، دوستی و اتحاد طراحی شده و ائتلاف و حضور ارتش کره شمالی در کنار ارتش فدراسیون روسیه برای مبارزه با نئونازیسم مدرن و رژیم فاشیستی جنایتکار کیف و ناتو، تجربه‌ای مهم و نشان‌دهنده عمق دوستی بین دو کشور است.وی افزود:از سوی دیگر، رهبر کره شمالی نیز با افتخار از همکاری و قرار گرفتن در کنار روسیه نام برد و اعلام کرد که امروز روابط پیونگ‌یانگ و مسکو، روابطی برادرانه است و کره شمالی متعهد به حمایت همه‌جانبه از روسیه می‌باشد. اما لازم است در اینجا اشاره شود که انعقاد قرارداد راهبردی بین روسیه و کره شمالی و گنجاندن بند دفاع متقابل، دستاوردی فوق‌العاده برای کره شمالی محسوب می‌شود. چرا که با امضای این پیمان، که بر اساس آن حمله به خاک هر یک از طرفین، حمله به دیگری تلقی می‌گردد، کره شمالی یک سپر حفاظتی امنیتی قدرتمند برای خود ایجاد کرده و باعث شده تهدیدات دائمی ایالات متحده علیه این کشور تا حد قابل توجهی خنثی شود.روح الله مدبر در ادامه این دستاورد را مسبب اینکه کره شمالی با قاطعیت، روابط خود با روسیه را تعمیق بخشد دانست و اظهار داشت:امروز کشورهایی که تکلیف خود در ایجاد روابط و تعیین مسیری مشخص برای دوستی با روسیه را روشن نکرده‌اند، همواره نشان داده‌اند که نمی‌توانند از فرصت‌های همکاری با این کشور بهره ببرند. عرصه نظام بین‌الملل، عرصه روابط شفاف و دوستانه حقیقی است؛ همان‌گونه که کره شمالی با طراحی روابطی واقعی با روسیه، به دستاورد بزرگ ایجاد یک سپر امنیتی دست یافت.امروز در شرایطی که نظم جدیدی در حال شکل‌گیری است، شاهد بودیم که مهمان اصلی نشست شانگهای، آقای پوتین، رئیس جمهور روسیه بود و چین به طور ویژه، روسیه را در کانون ارتباطات و گفت‌وگوها قرار داده و عمق مناسبات خود با این کشور را به شدت افزایش داده است. مشاهده می‌کنیم که سایر کشورها نیز همین مسیر را در پیش گرفته‌اند. رویکرد کره شمالی نیز در همین راستا و مطابق با مسیری است که چین برای تعمیق روابط با روسیه ترسیم کرده است.وی تاکید کرد:مبارزه با فاشیسم و نئونازیسم نوین، تجربه‌ای بسیار مهم است که به کشورها در مقابله با تهدیدات جدید ناتو کمک می‌کند. تعمیق روابط مسکو و پیونگ‌یانگ برای مقابله با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و ضد امنیتی ناتو، نه تنها برای این دو کشور، بلکه برای سایر کشورها در راستای ایستادگی در برابر تجاوزات آتی ناتو نیز حائز اهمیت است.بنابراین، گفت‌وگوی رئیس جمهور روسیه و تعمیق این مناسبات و همکاری‌های چندبعدی، از ابعاد مختلف فوق‌العاده اهمیت دارد و همین مسئله باعث خشم و نگرانی ناتو و آمریکا شده است.

