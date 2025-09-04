https://spnfa.ir/20250904/چرا-چهارچوب-همکاری-با-آژانس-باید-تغییر-کند-25195794.html

چرا چهارچوب همکاری با آژانس باید تغییر کند؟

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1b/24949331_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_b2c5031594e2fbc332d8ee1d8eac35d8.jpg

همانگونه که ایران تعهداتی به آژانس بین المللی انرژی هسته ای دارد این آژانس نیز تعهداتی در قبال ایران دارد که متاسفانه با حضور رافائل گروسی در این آژانس عملکرد آژانس از حالت حرفه ای خود خارج شده و به آلت دستی در دست آمریکا و اسرائیل تبدیل شده.البته اگر خاطرات ماک پمپئو رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و وزیر امور خارجه دوره قبلی ترامپ را ورق بزنید ملاحظه می کنید که وی در این کتاب از گروسی به عنوان "عنصر همکار" یاد می کند و میگوید: "(یوکیا آمانو) مدیر کل قبلی آژانس همکاری مطلوبی نداشت اما در نهایت موفق شدیم یک عنصر همکار را به عنوان مدیر کل جایگزین او کنیم"، صفتی که معمولا سازمان های جاسوسی برای مزدوران خود استفاده می کنند.بر هیچ کس هم پوشیده نیست که گزارش های گروسی در شورای حکام یکی از دلایل توجیه حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران بوده و علاوه بر آن گروسی به کمترین وظیفه ای که به عنوان مدیر کل دارد، یعنی محکوم کردن حمله به تاسیساتی که تحت نظارت آژانس بوده و گزارش این حمله به شورای امنیت سازمان ملل، عمل نکرده.امروز هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معلوم شده یکی از بازرسان آژانس در تخطی از مقررات برخی پرونده های محرمانه درباره برنامه هسته ای ایران را باخود به وین برده و معلوم نیست آنجا چه طرفی از آن مطلع شده.البته کاملا معلوم است، اسرائیل و آمریکا.طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای ایران حق دارد به هر میزان که خودش صلاح می داند غنی سازی انجام دهد و فقط موظف است آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در جریان کارهای خود قرار دهد.اینکه مدیر کل این آژانس از خود بخواهد تحلیل کند که ممکن است این اورانیوم برای مسایل غیر صلح آمیز استفاده شود عملا خارج از حیطه وظایف وی می باشد و عملا به این معنا است که آنچه به او دیکته شده را دارد بیان می کند تا زمینه حمله به تاسیسات هسته ای ایران را فراهم کند و عملا وجود چنین فردی در راس آژانس بین المللی انرژی هسته ای وحتی به عنوان یک کارمند معمولی سازمان های بین المللی می تواند موجودیت و مصداقیت این تشکیلات را زیر سوال ببرد.گروسی در مواردی حتی به دروغ بر علیه ایران متوسل شده و اظهار داشته هیچ کشوری که تسلیحات هسته ای ندارد در سطح ایران غنی سازی انجام نمی دهد.بد نیست وی توضیح دهد که پس آرژانتین و برزیل وآفریقای جنوبی و اسرائیل و قزاقستان و ایتالیا و ژاپن و کره جنوبی و... چطور غنی سازی در سطوح بالا حتی برخی تا سطح 90% هم انجام می دهند؟آیا فراموش کرده اید که راآکتور دانشگاه تهران که توسط خود ایالات متحده در اختیار ایران قرار گرفته با اورانیوم 90% کار میکرده و این اورانیوم توسط آرژانتین در اختیار ایران قرار می گرفته؟حدود 189 کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای می باشند اما بیش از 45% بازرسی های آژانس در ایران انجام می شود و جالب اینکه حتی یک مورد قاطع مبنی بر اینکه برنامه هسته ای ایران غیر صلح آمیز است پیدا نکرده اند اما حتی یک بار هم گروسی حاضر نشده گزارش قاطع بدهد که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و مدام بر اساس دستورات اسرائیل و آمریکا گزارش های دو پهلو منتشر می کند.به هر حال اگر آژانس می خواهد با ایران همکاری کند و طبق پروتوکل های مربوطه در ایران بازرسی داشته باشد باید برخی مسایل حل و فصل شود:1 – آژانس بین المللی انرژی هسته ای باید طبق وظایف وتعهدات خود حمله به تاسیسات هسته ای ایران را محکوم کند و پرونده حمله اسرائیل و ایالات متحده را به شورای امنیت ارسال نماید.2 – آژانس باید تضمین های لازم برای تامین امنیت تاسیسات هسته ای اعلام شده ایران را به ایران بدهد، چطور، این دیگر کار خود آژانس و سازمان ملل است و به ایران ربطی ندارد چون جزو ابتدایی ترین تعهدات آژانس در قبال اعضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای است.3 – آژانس باید طبق تعهدات خود و معاهده ان پی تی تضمین دهد که اطلاعات مربوط به تاسیسات هسته ای ایران به هیچ جا درز نمی کند و در باره درز سابق اطلاعات به ایران توضیح دهد.4 – تا زمانی که آژانس هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران در اختیار ندارد بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران صحه بگذارد.5 – آژانس و مدیر کل اش تعهد کنند که دیگر گزارش های دو پهلو بر علیه ایران صادر نکنند و فقط به وظایف فنی خود عمل کنند.6 – پروتوکل جدیدی برای تامین امنیت بازرسان آژانس تدوین گردد که امنیت آنها گردن خود مدیر کل و سازمان مربوطه باشد چرا که پس از بمباران تاسیسات هسته ای ایران هنوز تعداد زیادی بمب های منفجر نشده در اطراف این تاسیسات هستند که ممکن است در حین بازرسی بازرسان منفجر شود و آنها آسیب ببینند.همچنین اگر آژانس می خواهد به تاسیسات زیر زمینی برسد خودش باید شرایط آواربرداری را با مسئولیت خود فراهم کند.حتی امروزه این خطر وجود دارد که بازرسان آژانس به ایران بیاید ومزدوران اسرائیل و یا ایالات متحده تلاش کنند آنها را ترور کنند و ماجرا را گردن ایران بیاندازند.طبق معاهده ان پی تی ایران موظف است امنیت بازرسان را تامین کند اما به هر حال شرایط فعلی که به دلیل عملکرد مدیر کل آژانس ایجاد شده به گونه ای نیست که ایران بتواند به این تعهد خود عمل کند و آژانس خودش باید فکری به حال این موضوع کند.7 - همچنین آژانس باید تضمین دهد اگر ایران جای اورانیوم های غنی سازی شده خود را به آژانس نشان داد این آژانس اطلاعات مربوطه را در اختیار کسی قرار ندهد و فردا روزی دوباره آمریکا و اسرائیل با استفاده از اطلاعات آژانس برای نابود کردن این اورانیوم به ایران حمله نکنند.آنچه مسلم است این می باشد که چهارچوب قبلی همکاری ایران با آژانس، تکرار می کنم به دلیل عملکرد غیر حرفه ای مدیر کل این آژانس، پاسخگو نیست و باید تغییر کند و اگر ایرانی ها تدابیر لازم برای تامین امنیت تاسیسات هسته ای خود را ندیده بودند تا حمله آمریکا و اسرائیل ناکام بماند جاسوسی آژانس و مدیر کل آن می توانست به یک فاجعه برای ایران و منطقه بیانجامد، فقط تصور کنید که آنها، اسرائیل و آمریکا، موفق می شدند 450 کیلوگرم اورانیوم 60% و یا 9800 کیلوگرم اورانیوم 5 و 20% را نابود کنند، تا سالیان سال کل این منطقه با یک فاجعه شدید تر از چرنوبیل مواجه می شد وجان صدها هزار انسان بی گناه به خطر می افتاد.آیا کسی حاضر بود پاسخگو باشد؟آیا وجدان گروسی در حدی که چند شب نخوابد تحت تاثیر قرار می گرفت؟

