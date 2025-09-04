https://spnfa.ir/20250904/تماس-ترامپ-با-اروپا-و-زلنسکی-فشار-اقتصادی-و-معمای-امنیت-اوکراین-25198340.html

تماس ترامپ با اروپا و زلنسکی/ فشار اقتصادی و معمای امنیت اوکراین

تماس ترامپ با اروپا و زلنسکی/ فشار اقتصادی و معمای امنیت اوکراین

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: تماس تلفنی امروز میان دونالد ترامپ، ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی، به نوعی تبدیل به صحنه‌ای برای اعمال فشار آشکار آمریکا بر متحدان... 04.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-04T22:36+0430

2025-09-04T22:36+0430

2025-09-04T22:36+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/03/25181564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e874b3953cfd358030b802fafb644b09.jpg

سميه ماندگار، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره گفتگوی تلفنی رهبران اروپا و زلنسکی با ترامپ در گفتگو با اسپوتنیک گفت: ترامپ با لحنی قاطع، نسبت به خرید نفت اروپا از روسیه موضع گیری نمود اما، این موضع‌گیری در حالی صورت گرفت که بخشی از اروپا هنوز به نفت روسیه وابسته است و هزینه‌های داخلی ناشی از جایگزینی انرژی می‌تواند برای دولت‌های اروپایی چالش‌برانگیز باشد.به این ترتیب، تماس امروز نشان داد که استراتژی دولت ترامپ در قبال مناقشات اوکراین همچنان بر فشار اقتصادی به روسیه و همزمان، واداشتن اروپا به تغییر مسیر انرژی استوار است.ماندگار در ادامه گفت، از سوی دیگر، زلنسکی تلاش کرد تا از این فرصت برای برجسته‌سازی نیاز فوری اوکراین به حمایت ملموس‌تر غرب استفاده کند. او بار دیگر خواستار افزایش فشار بر مسکو شد و مقامات اوکراینی حتی از ضرورت حضور مستقیم غربی‌ها در میدان درگیری سخن گفتند. این درخواست‌ها، هرچند از دید بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن بعید به نظر می‌رسد، اما بیانگر ناامیدی روزافزون کی‌یف از روند طولانی درگیری و هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن است.در واقع، اوکراین با مطرح کردن ایده " اعزام سربازان به میدان نبرد" به دنبال آزمودن اراده واقعی غرب است، درحالی‌که این امر می‌تواند اختلاف‌نظرهای عمیق درون ناتو و اتحادیه اروپا را آشکار کند.همزمان در پاریس، نشست "ائتلاف داوطلبان" با محوریت امنیت آینده اوکراین برگزار شد. فرانسه و بریتانیا همراه با ۲۶ کشور دیگر متعهد شدند نیرویی بازدارنده برای تضمین امنیت اوکراین پس از درگیری‌ها ایجاد کنند. هرچند این نیرو بنا نیست درگیر مناقشات شود، اما می‌تواند به‌عنوان اهرمی سیاسی برای نشان دادن عزم غرب در برابر روسیه عمل کند.وی در پایان تصريح کرد، تماس تلفنی ترامپ و زلنسکی با رهبران اروپایی و نشست پاریس را می‌توان دو روی یک سکه دانست که از یک سو فشار فوری اقتصادی برای تضعیف روسیه و از سوی دیگر طراحی بلندمدت سازوکارهای امنیتی است. با این حال، روشن است که این دو مسیر بدون هزینه نیستند و تداوم آن‌ها، اروپا را با چالش‌های انرژی و آمریکا را با پرسش‌های دشوار در زمینه تعهدات امنیتی مواجه خواهد کرد.

https://spnfa.ir/20250830/25062283.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60