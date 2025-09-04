ایران
ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد
ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که روابط بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد. 04.09.2025
ترامپ در مصاحبه‌ای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "روابط من با همه آنها بسیار خوب است. در یک یا دو هفته آینده خواهیم فهمید که چقدر خوب هستند."ترامپ همچنین گفت که به ترویج حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد". اتفاقی خواهد افتاد، اما آنها هنوز آماده نیستند".
ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که روابط بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد.
ترامپ در مصاحبه‌ای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "روابط من با همه آنها بسیار خوب است. در یک یا دو هفته آینده خواهیم فهمید که چقدر خوب هستند."
ترامپ همچنین گفت که به ترویج حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.
ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد". اتفاقی خواهد افتاد، اما آنها هنوز آماده نیستند".
