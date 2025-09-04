https://spnfa.ir/20250904/ترامپ-گفت-که-میخواهد-دیداری-بین-پوتین-و-زلنسکی-ترتیب-دهد-25187601.html
ترامپ گفت که میخواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد
ترامپ گفت که میخواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که روابط بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد. 04.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-04T08:58+0430
2025-09-04T08:58+0430
2025-09-04T08:58+0430
سیاسی
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/03/25181564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e874b3953cfd358030b802fafb644b09.jpg
ترامپ در مصاحبهای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "روابط من با همه آنها بسیار خوب است. در یک یا دو هفته آینده خواهیم فهمید که چقدر خوب هستند."ترامپ همچنین گفت که به ترویج حل و فصل مسالمتآمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.ترامپ گفت که میخواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد". اتفاقی خواهد افتاد، اما آنها هنوز آماده نیستند".
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/03/25181564_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f65231db3c067386d3069630cc397b2d.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی, روسیه
ترامپ گفت که میخواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که روابط بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد.
ترامپ در مصاحبهای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "روابط من با همه آنها بسیار خوب است. در یک یا دو هفته آینده خواهیم فهمید که چقدر خوب هستند."
ترامپ همچنین گفت که به ترویج حل و فصل مسالمتآمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.
ترامپ گفت که میخواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد". اتفاقی خواهد افتاد، اما آنها هنوز آماده نیستند".