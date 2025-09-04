https://spnfa.ir/20250904/ترامپ-گفت-که-میخواهد-دیداری-بین-پوتین-و-زلنسکی-ترتیب-دهد-25187601.html

ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که روابط بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد. 04.09.2025, اسپوتنیک ایران

ترامپ در مصاحبه‌ای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "روابط من با همه آنها بسیار خوب است. در یک یا دو هفته آینده خواهیم فهمید که چقدر خوب هستند."ترامپ همچنین گفت که به ترویج حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.ترامپ گفت که می‌خواهد دیداری بین پوتین و زلنسکی "ترتیب دهد". اتفاقی خواهد افتاد، اما آنها هنوز آماده نیستند".

