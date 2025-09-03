ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم

© AP Photo / Andy Wong

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین (راست)، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کنار دیگر رهبران جهان، در حالی که پیش از رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در پکن برگزار شد، با بزرگان حزب دیدار می‌کنند، در یک صفحه نمایش غول پیکر دیده می‌شوند. این رژه روز چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار می‌شود.