ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم

3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از یک جلسه عکس مشترک با سران هیئتهای خارجی دعوت شده به مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم. مرکز: شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به همراه همسرش پنگ لی یوان. راست: کیم جونگ اون، رئیس دولت کره شمالی.
3 سپتامبر 2025. آمادهسازی برای رژه نظامی در میدان تیانآنمن پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
پکن، چین - 3 سپتامبر: نمایش هوایی در جریان گردهمایی باشکوهی به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت خلق چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم در 3 سپتامبر 2025 در پکن، چین، بر فراز میدان تیانآنمن.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، پیش از رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیان آن من در پکن برگزار شد، از سربازان بازدید میکند، چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025.
3 سپتامبر 2025. سربازان ارتش آزادیبخش خلق چین برای رژه نظامی در میدان تیانآنمن پکن آماده میشوند تا هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت خلق چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم را گرامی بدارند.
3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از جلسه مشترک با رؤسای هیئتهای خارجی دعوت شده به مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
3 سپتامبر 2025. پیش از آغاز مراسم استقبال به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
خودروهای زرهی در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیانآنمن در پکن برگزار شد، شرکت میکنند. این رژه روز چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار شد.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین (راست)، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کنار دیگر رهبران جهان، در حالی که پیش از رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در پکن برگزار شد، با بزرگان حزب دیدار میکنند، در یک صفحه نمایش غول پیکر دیده میشوند. این رژه روز چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار میشود.
3 سپتامبر 2025. آمادهسازیها برای برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت مردم چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
3 سپتامبر 2025. پیش از آغاز مراسم استقبال به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
موشکهای هستهای استراتژیک قارهپیما با سوخت مایع DF-5C در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیانآنمن در پکن، چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار شد، شرکت میکنند.
3 سپتامبر 2025. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین (چپ) و کیم جونگ اون، رئیس دولت کره شمالی، در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت مردم چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم شرکت کردند.
3 سپتامبر 2025. بخش هوایی رژه نظامی در میدان تیانآنمن در پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از یک جلسه عکس مشترک با سران هیئتهای خارجی دعوت شده به مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
یک هواپیمای بدون سرنشین جنگی رادارگریز GJ-11 در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیانآنمن در پکن برگزار شد، چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025، شرکت میکند.
پرسنل نظامی در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیانآنمن در پکن برگزار شد، شرکت میکنند. چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025.
3 سپتامبر 2025. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت مردم چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.
