ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم
ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم
03.09.2025, اسپوتنیک ایران
ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم

© Sputnik / Sergey Bobylev /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از یک جلسه عکس مشترک با سران هیئت‌های خارجی دعوت شده به مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم. مرکز: شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به همراه همسرش پنگ لی یوان. راست: کیم جونگ اون، رئیس دولت کره شمالی.

3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از یک جلسه عکس مشترک با سران هیئت‌های خارجی دعوت شده به مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم. مرکز: شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به همراه همسرش پنگ لی یوان. راست: کیم جونگ اون، رئیس دولت کره شمالی.

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. آماده‌سازی برای رژه نظامی در میدان تیان‌آن‌من پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

3 سپتامبر 2025. آماده‌سازی برای رژه نظامی در میدان تیان‌آن‌من پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© Getty Images / VCG

پکن، چین - 3 سپتامبر: نمایش هوایی در جریان گردهمایی باشکوهی به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت خلق چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم در 3 سپتامبر 2025 در پکن، چین، بر فراز میدان تیان‌آن‌من.

© AP Photo / Andy Wong

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، پیش از رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیان آن من در پکن برگزار شد، از سربازان بازدید می‌کند، چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025.

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. سربازان ارتش آزادیبخش خلق چین برای رژه نظامی در میدان تیان‌آن‌من پکن آماده می‌شوند تا هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت خلق چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم را گرامی بدارند.

© Sputnik / Sergey Bobylev /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از جلسه مشترک با رؤسای هیئت‌های خارجی دعوت شده به مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. پیش از آغاز مراسم استقبال به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© AP Photo / Ng Han Guan

خودروهای زرهی در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیان‌آن‌من در پکن برگزار شد، شرکت می‌کنند. این رژه روز چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار شد.

© AP Photo / Andy Wong

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین (راست)، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کنار دیگر رهبران جهان، در حالی که پیش از رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در پکن برگزار شد، با بزرگان حزب دیدار می‌کنند، در یک صفحه نمایش غول پیکر دیده می‌شوند. این رژه روز چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار می‌شود.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. آماده‌سازی‌ها برای برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت مردم چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. پیش از آغاز مراسم استقبال به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© AP Photo / Andy Wong

موشک‌های هسته‌ای استراتژیک قاره‌پیما با سوخت مایع DF-5C در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیان‌آن‌من در پکن، چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025 برگزار شد، شرکت می‌کنند.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین (چپ) و کیم جونگ اون، رئیس دولت کره شمالی، در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت مردم چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم شرکت کردند.

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. بخش هوایی رژه نظامی در میدان تیان‌آن‌من در پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از یک جلسه عکس مشترک با سران هیئت‌های خارجی دعوت شده به مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

© AP Photo / Andy Wong

یک هواپیمای بدون سرنشین جنگی رادارگریز GJ-11 در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیان‌آن‌من در پکن برگزار شد، چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025، شرکت می‌کند.

© AP Photo / Andy Wong

پرسنل نظامی در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم که در مقابل دروازه تیان‌آن‌من در پکن برگزار شد، شرکت می‌کنند. چهارشنبه، 3 سپتامبر 2025.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov /  مراجعه به بانک تصاویر

3 سپتامبر 2025. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد جنگ مقاومت مردم چین علیه ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم.

