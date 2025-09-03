ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250903/پوتین-گفت-امنیت-اوکراین-را-نمیتوان-به-ضرر-امنیت-روسیه-تمین-کرد-25177894.html
پوتین گفت امنیت اوکراین را نمی‌توان به ضرر امنیت روسیه تأمین کرد
پوتین گفت امنیت اوکراین را نمی‌توان به ضرر امنیت روسیه تأمین کرد
اسپوتنیک ایران
03.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-03T17:19+0430
2025-09-03T17:19+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/i/logo/logo-social.png
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

پوتین گفت امنیت اوکراین را نمی‌توان به ضرر امنیت روسیه تأمین کرد

17:19 03.09.2025
اشتراک
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала