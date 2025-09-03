https://spnfa.ir/20250903/پوتین-گفت-امنیت-اوکراین-را-نمیتوان-به-ضرر-امنیت-روسیه-تمین-کرد-25177894.html
پوتین گفت امنیت اوکراین را نمیتوان به ضرر امنیت روسیه تأمین کرد
پوتین گفت امنیت اوکراین را نمیتوان به ضرر امنیت روسیه تأمین کرد
اسپوتنیک ایران
03.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-03T17:19+0430
2025-09-03T17:19+0430
2025-09-03T17:19+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/i/logo/logo-social.png
2025
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
سیاسی
سیاسی
پوتین گفت امنیت اوکراین را نمیتوان به ضرر امنیت روسیه تأمین کرد
اشتراک