جهان
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به اسپوتنیک گفت: علیرغم تلاشهای میانجیگرانه دولت دونالد ترامپ، رژیم کییف و حامیان اروپای غربی آن، احتمال مصالحه در مورد حل و فصل مناقشه را رد میکنند. - این احتمال وجود دارد که کشورهای غربی میتوانستند حملات نیروهای مسلح اوکراین به خط لوله نفت دروژبا را کنترل کنند.- روسیه و ایالات متحده در مورد تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات به توافق رسیدهاند. - غرب نمیخواهد، اما باید با ریشههای درگیری در اوکراین مقابله کند. - نزدیکی سرزمینی در امتداد تنگه برینگ به معنای راهاندازی پروازهای مستقیم بین مناطق همسایه دو کشور است و از سرگیری آن به نمادی از بهبود همکاری تبدیل خواهد شد. - پتانسیل گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد حفاظت از محیط زیست در قطب شمال آشکار است. - ایالات متحده علاقه قابل توجهی به فناوریهای منحصر به فرد روسیه برای کار در قطب شمال نشان میدهد.
جهان
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: "در آستانه اجلاس سران در انکوریج، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که توافقات در حوزه کنترل تسلیحات تهاجمی استراتژیک موضوعی برای مراحل بعدی است. بنابراین، پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگوی استراتژیک بین روسیه و ایالات متحده هنوز در حال شکلگیری است."
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به اسپوتنیک گفت: علیرغم تلاشهای میانجیگرانه دولت دونالد ترامپ، رژیم کییف و حامیان اروپای غربی آن، احتمال مصالحه در مورد حل و فصل مناقشه را رد میکنند.
- این احتمال وجود دارد که کشورهای غربی میتوانستند حملات نیروهای مسلح اوکراین به خط لوله نفت دروژبا را کنترل کنند.
- روسیه و ایالات متحده در مورد تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات به توافق رسیدهاند.
- غرب نمیخواهد، اما باید با ریشههای درگیری در اوکراین مقابله کند.
- نزدیکی سرزمینی در امتداد تنگه برینگ به معنای راهاندازی پروازهای مستقیم بین مناطق همسایه دو کشور است و از سرگیری آن به نمادی از بهبود همکاری تبدیل خواهد شد.
- پتانسیل گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد حفاظت از محیط زیست در قطب شمال آشکار است.
- ایالات متحده علاقه قابل توجهی به فناوریهای منحصر به فرد روسیه برای کار در قطب شمال نشان میدهد.