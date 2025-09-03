ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250903/پایه-سیاسی-برای-از-سرگیری-گفتگو-بین-روسیه-و-ایالات-متحده-در-حال-شکلگیری-است-25165054.html
پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است
پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است
اسپوتنیک ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: "در آستانه اجلاس سران در انکوریج، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که توافقات در حوزه کنترل تسلیحات تهاجمی استراتژیک موضوعی برای... 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-03T09:02+0430
2025-09-03T09:02+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1d/23983916_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_2f9c5785586a76b6fb4e3d535b4d6345.jpg
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به اسپوتنیک گفت: علیرغم تلاش‌های میانجیگرانه دولت دونالد ترامپ، رژیم کی‌یف و حامیان اروپای غربی آن، احتمال مصالحه در مورد حل و فصل مناقشه را رد می‌کنند. - این احتمال وجود دارد که کشورهای غربی می‌توانستند حملات نیروهای مسلح اوکراین به خط لوله نفت دروژبا را کنترل کنند.- روسیه و ایالات متحده در مورد تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات به توافق رسیده‌اند. - غرب نمی‌خواهد، اما باید با ریشه‌های درگیری در اوکراین مقابله کند. - نزدیکی سرزمینی در امتداد تنگه برینگ به معنای راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین مناطق همسایه دو کشور است و از سرگیری آن به نمادی از بهبود همکاری تبدیل خواهد شد. - پتانسیل گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد حفاظت از محیط زیست در قطب شمال آشکار است. - ایالات متحده علاقه قابل توجهی به فناوری‌های منحصر به فرد روسیه برای کار در قطب شمال نشان می‌دهد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1d/23983916_68:0:1212:858_1920x0_80_0_0_912dab164794b8a60d1f953053da495b.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است

09:02 03.09.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است
پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است - اسپوتنیک ایران , 1920, 03.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: "در آستانه اجلاس سران در انکوریج، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که توافقات در حوزه کنترل تسلیحات تهاجمی استراتژیک موضوعی برای مراحل بعدی است. بنابراین، پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگوی استراتژیک بین روسیه و ایالات متحده هنوز در حال شکل‌گیری است."
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به اسپوتنیک گفت: علیرغم تلاش‌های میانجیگرانه دولت دونالد ترامپ، رژیم کی‌یف و حامیان اروپای غربی آن، احتمال مصالحه در مورد حل و فصل مناقشه را رد می‌کنند.
- این احتمال وجود دارد که کشورهای غربی می‌توانستند حملات نیروهای مسلح اوکراین به خط لوله نفت دروژبا را کنترل کنند.
- روسیه و ایالات متحده در مورد تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات به توافق رسیده‌اند.
- غرب نمی‌خواهد، اما باید با ریشه‌های درگیری در اوکراین مقابله کند.
- نزدیکی سرزمینی در امتداد تنگه برینگ به معنای راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین مناطق همسایه دو کشور است و از سرگیری آن به نمادی از بهبود همکاری تبدیل خواهد شد.
- پتانسیل گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد حفاظت از محیط زیست در قطب شمال آشکار است.
- ایالات متحده علاقه قابل توجهی به فناوری‌های منحصر به فرد روسیه برای کار در قطب شمال نشان می‌دهد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала