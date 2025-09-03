https://spnfa.ir/20250903/پایه-سیاسی-برای-از-سرگیری-گفتگو-بین-روسیه-و-ایالات-متحده-در-حال-شکلگیری-است-25165054.html

پایه سیاسی برای از سرگیری گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: "در آستانه اجلاس سران در انکوریج، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که توافقات در حوزه کنترل تسلیحات تهاجمی استراتژیک موضوعی برای...

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به اسپوتنیک گفت: علیرغم تلاش‌های میانجیگرانه دولت دونالد ترامپ، رژیم کی‌یف و حامیان اروپای غربی آن، احتمال مصالحه در مورد حل و فصل مناقشه را رد می‌کنند. - این احتمال وجود دارد که کشورهای غربی می‌توانستند حملات نیروهای مسلح اوکراین به خط لوله نفت دروژبا را کنترل کنند.- روسیه و ایالات متحده در مورد تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات به توافق رسیده‌اند. - غرب نمی‌خواهد، اما باید با ریشه‌های درگیری در اوکراین مقابله کند. - نزدیکی سرزمینی در امتداد تنگه برینگ به معنای راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین مناطق همسایه دو کشور است و از سرگیری آن به نمادی از بهبود همکاری تبدیل خواهد شد. - پتانسیل گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد حفاظت از محیط زیست در قطب شمال آشکار است. - ایالات متحده علاقه قابل توجهی به فناوری‌های منحصر به فرد روسیه برای کار در قطب شمال نشان می‌دهد.

