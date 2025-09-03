https://spnfa.ir/20250903/ولادیمیر-پوتین-در-رژه-نظامی-سالگرد-در-پکن-شرکت-کرد-25163869.html

ولادیمیر پوتین در رژه نظامی سالگرد در پکن شرکت کرد

ولادیمیر پوتین در رژه نظامی سالگرد در پکن شرکت کرد

اسپوتنیک ایران

رهبر روسیه مهمان اصلی رژه به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و در جنگ جهانی دوم بود و در سمت راست شی جین پینگ، رئیس جمهور...

جهان

در این مراسم 26 نفر از سران کشورها و دولت‌های خارجی حضور داشتند. شی جین پینگ در سخنرانی خود، اظهار داشت: - مردم چین سهم بزرگی در صلح جهانی داشته‌اند؛ - ارتش باید قاطعانه از حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی کشور محافظت کند؛ - پکن از دولت‌های کشورهای خارجی به خاطر حمایت و کمکشان در مقاومت در برابر تجاوز، صمیمانه قدردانی می‌کند؛ - تاریخ به ما یادآوری می‌کند که سرنوشت همه بشریت به هم گره خورده است؛ چین چه سلاح‌هایی را به نمایش گذاشت: - برای اولین بار، نیروهای استراتژیک زمینی، دریایی و هوایی به عنوان یک سه‌گانه هسته‌ای و همچنین موشک قاره‌پیمای هسته‌ای DF-5C که کل سیاره را با شعاع تخریب پوشش می‌دهد، به نمایش گذاشته شدند. - مدل‌های جدید تانک‌های نوع 100 و خودروهای پشتیبانی رزمی نوع 100 که با درجه بالایی از هوش و توانایی عملیات مشترک متمایز می‌شوند. - شش نوع جدید موشک ضدهوایی چینی، از جمله HQ-19، HQ-12 و HQ-29 - یک ارکستر نظامی با بیش از هزار نفر به اجرا پرداخت - بزرگترین ارکستر از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949

