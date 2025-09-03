ایران
ولادیمیر پوتین در رژه نظامی سالگرد در پکن شرکت کرد
رهبر روسیه مهمان اصلی رژه به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و در جنگ جهانی دوم بود و در سمت راست شی جین پینگ، رئیس جمهور... 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
در این مراسم 26 نفر از سران کشورها و دولت‌های خارجی حضور داشتند. شی جین پینگ در سخنرانی خود، اظهار داشت: - مردم چین سهم بزرگی در صلح جهانی داشته‌اند؛ - ارتش باید قاطعانه از حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی کشور محافظت کند؛ - پکن از دولت‌های کشورهای خارجی به خاطر حمایت و کمکشان در مقاومت در برابر تجاوز، صمیمانه قدردانی می‌کند؛ - تاریخ به ما یادآوری می‌کند که سرنوشت همه بشریت به هم گره خورده است؛ چین چه سلاح‌هایی را به نمایش گذاشت: - برای اولین بار، نیروهای استراتژیک زمینی، دریایی و هوایی به عنوان یک سه‌گانه هسته‌ای و همچنین موشک قاره‌پیمای هسته‌ای DF-5C که کل سیاره را با شعاع تخریب پوشش می‌دهد، به نمایش گذاشته شدند. - مدل‌های جدید تانک‌های نوع 100 و خودروهای پشتیبانی رزمی نوع 100 که با درجه بالایی از هوش و توانایی عملیات مشترک متمایز می‌شوند. - شش نوع جدید موشک ضدهوایی چینی، از جمله HQ-19، HQ-12 و HQ-29 - یک ارکستر نظامی با بیش از هزار نفر به اجرا پرداخت - بزرگترین ارکستر از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949
ولادیمیر پوتین در رژه نظامی سالگرد در پکن شرکت کرد

08:37 03.09.2025 (بروز رسانی شده: 08:56 03.09.2025)
رهبر روسیه مهمان اصلی رژه به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و در جنگ جهانی دوم بود و در سمت راست شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، نشست.
در این مراسم 26 نفر از سران کشورها و دولت‌های خارجی حضور داشتند.
شی جین پینگ در سخنرانی خود، اظهار داشت: - مردم چین سهم بزرگی در صلح جهانی داشته‌اند؛
- ارتش باید قاطعانه از حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی کشور محافظت کند؛
- پکن از دولت‌های کشورهای خارجی به خاطر حمایت و کمکشان در مقاومت در برابر تجاوز، صمیمانه قدردانی می‌کند؛
- تاریخ به ما یادآوری می‌کند که سرنوشت همه بشریت به هم گره خورده است؛
چین چه سلاح‌هایی را به نمایش گذاشت:
- برای اولین بار، نیروهای استراتژیک زمینی، دریایی و هوایی به عنوان یک سه‌گانه هسته‌ای و همچنین موشک قاره‌پیمای هسته‌ای DF-5C که کل سیاره را با شعاع تخریب پوشش می‌دهد، به نمایش گذاشته شدند.
- مدل‌های جدید تانک‌های نوع 100 و خودروهای پشتیبانی رزمی نوع 100 که با درجه بالایی از هوش و توانایی عملیات مشترک متمایز می‌شوند.
- شش نوع جدید موشک ضدهوایی چینی، از جمله HQ-19، HQ-12 و HQ-29
- یک ارکستر نظامی با بیش از هزار نفر به اجرا پرداخت
- بزرگترین ارکستر از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949
