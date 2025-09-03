https://spnfa.ir/20250903/لاوروف-خواستار-به-رسمیت-شناختن-واقعیتهای-ارضی-جدید-در-اوکراین-شد-25164123.html
لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیتهای ارضی جدید در اوکراین شد
لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیتهای ارضی جدید در اوکراین شد
اسپوتنیک ایران
وزیر امور خارجه روسیه: "برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیتهای ارضی جدیدی که پس از پیوستن کریمه، سواستوپل، جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوگانسک، زاپوریژیا و... 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-03T08:47+0430
2025-09-03T08:47+0430
2025-09-03T08:47+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/18/24828124_0:27:720:432_1920x0_80_0_0_c642ff3c20d9857d72462b98f20d2dc5.jpg
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پایان گفت: "و در نهایت، لازم است که یک وضعیت بیطرف، غیرمتعهد و غیر هستهای برای اوکراین تضمین شود، یعنی آن شرایطی که در اعلامیه استقلال اوکراین در سال 1990 تصریح شده و بر اساس آن، دولت بودن اوکراین زمانی توسط روسیه و کل جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شده بود."
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/18/24828124_54:0:666:459_1920x0_80_0_0_e9ce703a6877a53d578dbbdb3ed02432.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیتهای ارضی جدید در اوکراین شد
وزیر امور خارجه روسیه: "برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیتهای ارضی جدیدی که پس از پیوستن کریمه، سواستوپل، جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوگانسک، زاپوریژیا و خرسون به فدراسیون روسیه در نتیجه همهپرسیهای برگزار شده در آنجا پدیدار شدند، باید به رسمیت شناخته شده و به شیوهای قانونی بینالمللی رسمیت یابند."
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پایان گفت: "و در نهایت، لازم است که یک وضعیت بیطرف، غیرمتعهد و غیر هستهای برای اوکراین تضمین شود، یعنی آن شرایطی که در اعلامیه استقلال اوکراین در سال 1990 تصریح شده و بر اساس آن، دولت بودن اوکراین زمانی توسط روسیه و کل جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شده بود."