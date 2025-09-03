ایران
لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیت‌های ارضی جدید در اوکراین شد
لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیت‌های ارضی جدید در اوکراین شد
وزیر امور خارجه روسیه: "برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیت‌های ارضی جدیدی که پس از پیوستن کریمه، سواستوپل، جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوگانسک، زاپوریژیا و... 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیت‌های ارضی جدید در اوکراین شد

08:47 03.09.2025
وزیر امور خارجه روسیه: "برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیت‌های ارضی جدیدی که پس از پیوستن کریمه، سواستوپل، جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوگانسک، زاپوریژیا و خرسون به فدراسیون روسیه در نتیجه همه‌پرسی‌های برگزار شده در آنجا پدیدار شدند، باید به رسمیت شناخته شده و به شیوه‌ای قانونی بین‌المللی رسمیت یابند."
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پایان گفت: "و در نهایت، لازم است که یک وضعیت بی‌طرف، غیرمتعهد و غیر هسته‌ای برای اوکراین تضمین شود، یعنی آن شرایطی که در اعلامیه استقلال اوکراین در سال 1990 تصریح شده و بر اساس آن، دولت بودن اوکراین زمانی توسط روسیه و کل جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود."
