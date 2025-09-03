https://spnfa.ir/20250903/لاوروف-خواستار-به-رسمیت-شناختن-واقعیتهای-ارضی-جدید-در-اوکراین-شد-25164123.html

لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیت‌های ارضی جدید در اوکراین شد

لاوروف خواستار به رسمیت شناختن واقعیت‌های ارضی جدید در اوکراین شد

وزیر امور خارجه روسیه: "برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیت‌های ارضی جدیدی که پس از پیوستن کریمه، سواستوپل، جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوگانسک، زاپوریژیا و...

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پایان گفت: "و در نهایت، لازم است که یک وضعیت بی‌طرف، غیرمتعهد و غیر هسته‌ای برای اوکراین تضمین شود، یعنی آن شرایطی که در اعلامیه استقلال اوکراین در سال 1990 تصریح شده و بر اساس آن، دولت بودن اوکراین زمانی توسط روسیه و کل جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود."

