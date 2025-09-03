https://spnfa.ir/20250903/اروپایی-ها-برای-ادامه-جنگ-وکشت-و-کشتار-در-اوکراین-به-در-و-دیوار-می-زنند-25176837.html

اروپایی ها برای ادامه جنگ وکشت و کشتار در اوکراین به در و دیوار می زنند

مارک روته دبیرکل ناتو در اظهاراتی با بیان اینکه هیچ یک از کشورهای اروپایی نمی‌توانند صرفاً به دلیل فاصله جغرافیایی از روسیه احساس امنیت کنند، هشدار داد که در... 03.09.2025, اسپوتنیک ایران

سیاسی

گزارش و تحلیل

دهه ها است کشورهای اروپایی بدون هیچ مشکل ودغدغه ای در کنار روسیه زندگی می کنند و موشک های روسیه دهه ها است که توانمندی رسیدن به همه این کشورها را داشته اما حتی یک بار هم بر علیه آنها استفاده نشده.همیشه تعاملات اقتصادی و سیاسی غرب با روسیه اصل جریان ایجاد کننده موازنه امنیت فیما بین بوده و اگر کشورهای اروپایی واقعا دلواپس امنیت خود می باشند به جای اینکه به دنبال جنگ افزوری بروند بهتر نیست به دنبال تعامل می بودند؟کلا تجربه تاریخی این را نشان داده.آن زمان که رهبران مقتدر و با درایتی در اروپا حضور داشتند همه معتقد بودند که با تعامل با روسیه میتوان صلح و امنیت فیما بین را تامین کرد و همان شد.اما همین که اروپایی ها با فقدان رهبرانی دانا و توانمند روبرو شدند به بازیچه آمریکا تبدیل شدند و دیدیم که برای محقق نمودن منافع آمریکا (دقیقا عبارتی که بایدن درباره جنگ اوکراین استفاده می کرد) منافع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را قربانی منافع آمریکا کردند.حالا که ترامپ و پوتین با هم ملاقات کرده اند و برای روند صلح در اوکراین تصمیماتی گرفته اند اروپایی ها دارند به در و دیوار می زنند تا این توافقات را به هم بزنند.اینکه دبیر کل ناتو بیاید چنین حرفی بزند به این دلیل می باشد که وی دنباله رو همان سیاست علاقه مند به ادامه جنگ و کشت وکشتار می باشد و اگر واقعا برای او مهم بود که مردم اروپا در صلح و آرامش و امنیت زندگی کنند قطعا می بایست به دنبال پیدا کردن راهی برای صلح می رفت.با توجه به اینکه کشورهای اروپایی نا توان تر از آن هستند که بخواهند در مقابل روسیه قد علم کنند بدیهی است که آنها به دنبال افزایش تنش و کشاندن آمریکا به حضور در خاک اوکراین ودم مرز روسیه باشند.شاید بتوان گفت ابلهانه ترین رفتار و تصمیمی که می شود گرفت هم همین ماجرا می باشد.امروزه می بینیم که این تصمیمات اروپایی ها، که بسیاری آن را از سر ناچاری می دانند، موجب آن شده که نه فقط اروپا متضرر شود بلکه کل جهان آسیب نبود رهبرانی دانا و توانمند در اروپا را ببیند.مثل ماجرای فعال سازی مکانسیم ماشه که می تواند کل منطقه خاورمیانه را ملتهب کند یا ادامه حمایت از قانون شکنی های اسرائیل.شاید بد نباشد کشورهای غربی یک بار هم که شده سیاست های خود در قبال دیگران را دوره کنند و حساب کنند ببینند چه قدر از رویارویی با روسیه و ایران و چین و... سود بردند و چه قدر ضرر کردند؟تحریم های این کشورها و مقابله با آنها آیا به سود اروپا بوده یا به ضررشان؟کافی است که یک دور تصاویر حضور رهبران کشورهای بلوک شرق در اجلاس شانگهای را نگاه کنند و آن را با حضور اخیرشان در کاخ سفید مقایسه کنند تا شاید متوجه شوند.نه روسیه، نه ایران، نه چین و نه کره شمالی هیچ کدام تهدیدی نه برای آمریکا و نه برای دیگر کشورهای غربی می باشند و فقط به دنبال حفظ منافع ملی خود می باشند.اگر کشورهای غربی به جای اینکه به دنبال سرقت منابع این کشورها باشند به دنبال تعامل با آنها باشند قطعا سود بیشتری عایدشان خواهد شد.

