پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
پوتین: هر فرد عاقلی به خوبی می‌داند که روسیه به کسی حمله نخواهد کرد
پوتین: هر فرد عاقلی به خوبی می‌داند که روسیه به کسی حمله نخواهد کرد
پوتین در مورد هیستری در کشورهای غربی در مورد برنامه‌های ادعایی روسیه برای حمله به اروپا: آنها متخصص افسانه‌ها و فیلم‌های ترسناک هستند.
پوتین در مورد هیستری در کشورهای غربی در مورد برنامه‌های ادعایی روسیه برای حمله به اروپا: آنها متخصص افسانه‌ها و فیلم‌های ترسناک هستند.پوتین در مورد درگیری در اوکراین: مسکو مجبور شد از افرادی که سرنوشت خود را با روسیه پیوند می‌دهند محافظت کند.پوتین گفت: مسکو مدت زیادی تحمل کرد که اوکراینی‌ها به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله کردند و سپس شروع به واکنش جدی کرد.پوتین گفت: ایالات متحده در دوران ترامپ شروع به گوش دادن به روسیه کرد، اجلاس آلاسکا این را نشان داد.او ابراز امیدواری کرد که گفتگوی سازنده بین مسکو و واشنگتن ادامه یابد.پوتین آمادگی خود را برای همکاری با نمایندگان آمریکا در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه اعلام کرد.
پوتین: هر فرد عاقلی به خوبی می‌داند که روسیه به کسی حمله نخواهد کرد

پوتین در مورد هیستری در کشورهای غربی در مورد برنامه‌های ادعایی روسیه برای حمله به اروپا: آنها متخصص افسانه‌ها و فیلم‌های ترسناک هستند.
پوتین در مورد درگیری در اوکراین: مسکو مجبور شد از افرادی که سرنوشت خود را با روسیه پیوند می‌دهند محافظت کند.
پوتین گفت: مسکو مدت زیادی تحمل کرد که اوکراینی‌ها به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله کردند و سپس شروع به واکنش جدی کرد.
پوتین گفت: ایالات متحده در دوران ترامپ شروع به گوش دادن به روسیه کرد، اجلاس آلاسکا این را نشان داد.
او ابراز امیدواری کرد که گفتگوی سازنده بین مسکو و واشنگتن ادامه یابد.
پوتین آمادگی خود را برای همکاری با نمایندگان آمریکا در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه اعلام کرد.
