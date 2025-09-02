https://spnfa.ir/20250902/پوتین-هر-فرد-عاقلی-به-خوبی-میداند-که-روسیه-به-کسی-حمله-نخواهد-کرد-25126429.html
پوتین: هر فرد عاقلی به خوبی میداند که روسیه به کسی حمله نخواهد کرد
پوتین: هر فرد عاقلی به خوبی میداند که روسیه به کسی حمله نخواهد کرد
اسپوتنیک ایران
پوتین در مورد هیستری در کشورهای غربی در مورد برنامههای ادعایی روسیه برای حمله به اروپا: آنها متخصص افسانهها و فیلمهای ترسناک هستند. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
پوتین در مورد هیستری در کشورهای غربی در مورد برنامههای ادعایی روسیه برای حمله به اروپا: آنها متخصص افسانهها و فیلمهای ترسناک هستند.پوتین در مورد درگیری در اوکراین: مسکو مجبور شد از افرادی که سرنوشت خود را با روسیه پیوند میدهند محافظت کند.پوتین گفت: مسکو مدت زیادی تحمل کرد که اوکراینیها به زیرساختهای انرژی روسیه حمله کردند و سپس شروع به واکنش جدی کرد.پوتین گفت: ایالات متحده در دوران ترامپ شروع به گوش دادن به روسیه کرد، اجلاس آلاسکا این را نشان داد.او ابراز امیدواری کرد که گفتگوی سازنده بین مسکو و واشنگتن ادامه یابد.پوتین آمادگی خود را برای همکاری با نمایندگان آمریکا در نیروگاه هستهای زاپاروژیه اعلام کرد.
جهان
