پوتین در پکن با رهبران چین و مغولستان گفتگو کرد
پوتین در پکن با رهبران چین و مغولستان گفتگو کرد
این دیدار در تالار بزرگ خلق برگزار شد. این هفتمین باری بود که سران کشورها در این قالب با یکدیگر دیدار می‌کردند.
این دیدار در تالار بزرگ خلق برگزار شد. این هفتمین باری بود که سران کشورها در این قالب با یکدیگر دیدار می‌کردند.بیانیه‌های رهبرانولادیمیر پوتین: "روسیه، چین و مغولستان همسایگان خوبی هستند و مردم ما با سنت‌های دوستی و حمایت متقابل متحد شده‌اند"روسیه صادقانه برای توسعه روابط با مغولستان و چین تلاش می‌کند؛مسکو معتقد است که همکاری موفق و دستیابی به جنبه‌های جدید از طریق قالب سه‌جانبه تعاملات مهم است؛این کشورها با سنت‌های دیرینه دوستی و حمایت متقابل متحد هستند.شی جین‌پینگ: "در سال‌های اخیر، تحت رهبری مشترک ما، همکاری سه‌جانبه بین چین، روسیه و مغولستان به طور پیوسته در حال توسعه بوده و نتایج واقعی به همراه داشته است."چین آماده است تا با روسیه و مغولستان برای از بین بردن موانع خارجی و ارتقای توسعه با کیفیت بالای همکاری سه‌جانبه همکاری کند؛همچنین هدف آن تقویت اعتماد متقابل سیاسی با دو کشور شریک است.اوخناگین خورلسوخ:مغولستان پیوسته برای تعمیق روابط با چین و روسیه در تمام زمینه‌های فعالیت تلاش کرده است؛هدف آن گسترش همکاری‌های سودمند متقابل است.پوتین در یک سفر چهار روزه در چین است. قبل از سفر به پایتخت چین، او در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین شرکت کرد. در آنجا، او در جلسه‌ای در قالب "سازمان همکاری شانگهای پلاس" سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از مذاکرات دوجانبه را برگزار کرد.
این دیدار در تالار بزرگ خلق برگزار شد. این هفتمین باری بود که سران کشورها در این قالب با یکدیگر دیدار می‌کردند.
بیانیه‌های رهبران
ولادیمیر پوتین: "روسیه، چین و مغولستان همسایگان خوبی هستند و مردم ما با سنت‌های دوستی و حمایت متقابل متحد شده‌اند"
روسیه صادقانه برای توسعه روابط با مغولستان و چین تلاش می‌کند؛
مسکو معتقد است که همکاری موفق و دستیابی به جنبه‌های جدید از طریق قالب سه‌جانبه تعاملات مهم است؛
این کشورها با سنت‌های دیرینه دوستی و حمایت متقابل متحد هستند.
شی جین‌پینگ: "در سال‌های اخیر، تحت رهبری مشترک ما، همکاری سه‌جانبه بین چین، روسیه و مغولستان به طور پیوسته در حال توسعه بوده و نتایج واقعی به همراه داشته است."
چین آماده است تا با روسیه و مغولستان برای از بین بردن موانع خارجی و ارتقای توسعه با کیفیت بالای همکاری سه‌جانبه همکاری کند؛
همچنین هدف آن تقویت اعتماد متقابل سیاسی با دو کشور شریک است.
اوخناگین خورلسوخ:
مغولستان پیوسته برای تعمیق روابط با چین و روسیه در تمام زمینه‌های فعالیت تلاش کرده است؛
هدف آن گسترش همکاری‌های سودمند متقابل است.
پوتین در یک سفر چهار روزه در چین است. قبل از سفر به پایتخت چین، او در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین شرکت کرد. در آنجا، او در جلسه‌ای در قالب "سازمان همکاری شانگهای پلاس" سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از مذاکرات دوجانبه را برگزار کرد.
