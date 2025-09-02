https://spnfa.ir/20250902/پوتین-اعلام-کرد-که-امکان-یافتن-اجماع-برای-تضمین-امنیت-اوکراین-وجود-دارد-25126557.html
پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
پوتین تأکید کرد که روسیه هرگز به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعتراض نکرده است. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
13:25 02.09.2025 (بروز رسانی شده: 13:29 02.09.2025)
پوتین تأکید کرد که روسیه هرگز به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعتراض نکرده است.
وی افزود که مسکو عضویت اوکراین در ناتو را غیرقابل قبول میداند.
پوتین گفت که در آلاسکا با ترامپ در مورد گزینههایی برای تضمین امنیت اوکراین پس از پایان درگیری صحبت کرده است.
پوتین به کشورهای اروپای شرقی توصیه کرد که برای جلوگیری از حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی، عرضه گاز و نفت به اوکراین را متوقف کنند.