ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
https://spnfa.ir/20250902/پوتین-اعلام-کرد-که-امکان-یافتن-اجماع-برای-تضمین-امنیت-اوکراین-وجود-دارد-25126557.html
پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
اسپوتنیک ایران
پوتین تأکید کرد که روسیه هرگز به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعتراض نکرده است. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-02T13:25+0430
2025-09-02T13:29+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07/57/075723_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_981e9e3ac48c671da86072ad8c9e21e4.jpg
پوتین تأکید کرد که روسیه هرگز به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعتراض نکرده است.وی افزود که مسکو عضویت اوکراین در ناتو را غیرقابل قبول می‌داند.پوتین گفت که در آلاسکا با ترامپ در مورد گزینه‌هایی برای تضمین امنیت اوکراین پس از پایان درگیری صحبت کرده است.پوتین به کشورهای اروپای شرقی توصیه کرد که برای جلوگیری از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی، عرضه گاز و نفت به اوکراین را متوقف کنند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07/57/075723_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b17d4e52eeb40aececbf867d9b3972cb.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد

13:25 02.09.2025 (بروز رسانی شده: 13:29 02.09.2025)
© Sputnik / Michael Klimentyevپوتین رئیس جمهور روسیه
پوتین رئیس جمهور روسیه - اسپوتنیک ایران , 1920, 02.09.2025
© Sputnik / Michael Klimentyev
اشتراک
پوتین تأکید کرد که روسیه هرگز به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعتراض نکرده است.
وی افزود که مسکو عضویت اوکراین در ناتو را غیرقابل قبول می‌داند.
پوتین گفت که در آلاسکا با ترامپ در مورد گزینه‌هایی برای تضمین امنیت اوکراین پس از پایان درگیری صحبت کرده است.
پوتین به کشورهای اروپای شرقی توصیه کرد که برای جلوگیری از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی، عرضه گاز و نفت به اوکراین را متوقف کنند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала