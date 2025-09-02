https://spnfa.ir/20250902/پوتینارتباط-نزدیک-بین-روسیه-و-چین-منعکس-کننده-ماهیت-استراتژیک-روابط-دوجانبه-است-25117081.html
پوتین:ارتباط نزدیک بین روسیه و چین منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است
پوتین:ارتباط نزدیک بین روسیه و چین منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است
اسپوتنیک ایران
پوتین و شی جین پینگ در پکن مذاکراتی به انجام رساندند. این مذاکرات ابتدا در قالب یک هیئت نمایندگی گسترده برگزار شد. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-02T09:07+0430
2025-09-02T09:07+0430
2025-09-02T09:07+0430
چین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25101381_0:0:2255:1268_1920x0_80_0_0_83aa68348a6bc47d2ca3c3967036cdee.jpg
پوتین و شی جین پینگ در پکن مذاکراتی به انجام رساندند. این مذاکرات ابتدا در قالب یک هیئت نمایندگی گسترده برگزار شد.بیانیههای پوتین: "اجداد ما، پدران و پدربزرگهای ما بهای سنگینی برای صلح و آزادی پرداختند. ما این را فراموش نمیکنیم، ما به یاد داریم. این اساس و پایه دستاوردهای ما امروز و آینده است."ارتباط نزدیک بین کشورها منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است که در سطح بیسابقهای قرار دارد.خاطره برادری نظامی، اعتماد، کمک متقابل و قاطعیت در حفاظت از منافع مشترک، اساس روابط مشارکت جامع و تعامل استراتژیک را تشکیل داد.تصمیم، مانند ده سال پیش، در سال 2015، برای جشن گرفتن مشترک سالگرد پیروزی بزرگ در مسکو و پکن، از اهمیت ویژهای برخوردار است.بیانیههای شی جین پینگ: شرکت رهبران دو کشور در مراسم تشریفاتی به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم به یک سنت خوب در روابط دوجانبه تبدیل شده است.جمهوری خلق چین آماده است تا به همراه روسیه از یکدیگر در توسعه مردم دو کشور حمایت کند.روابط بین مسکو و پکن از آزمون شرایط بینالمللی سربلند بیرون آمده و به عنوان یک الگو عمل میکند.مذاکرات در اقامتگاه شخصی رئیس جمهوری خلق چین، "ژونگنانهای"، در فضایی محدود ادامه یافت.
چین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25101381_126:0:2255:1597_1920x0_80_0_0_c4fd9746a55f07ad6cd55919741748e4.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
چین
پوتین و شی جین پینگ در پکن مذاکراتی به انجام رساندند. این مذاکرات ابتدا در قالب یک هیئت نمایندگی گسترده برگزار شد.
بیانیههای پوتین: "اجداد ما، پدران و پدربزرگهای ما بهای سنگینی برای صلح و آزادی پرداختند. ما این را فراموش نمیکنیم، ما به یاد داریم. این اساس و پایه دستاوردهای ما امروز و آینده است."
ارتباط نزدیک بین کشورها منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است که در سطح بیسابقهای قرار دارد.
خاطره برادری نظامی، اعتماد، کمک متقابل و قاطعیت در حفاظت از منافع مشترک، اساس روابط مشارکت جامع و تعامل استراتژیک را تشکیل داد.
تصمیم، مانند ده سال پیش، در سال 2015، برای جشن گرفتن مشترک سالگرد پیروزی بزرگ در مسکو و پکن، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بیانیههای شی جین پینگ: شرکت رهبران دو کشور در مراسم تشریفاتی به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم به یک سنت خوب در روابط دوجانبه تبدیل شده است.
جمهوری خلق چین آماده است تا به همراه روسیه از یکدیگر در توسعه مردم دو کشور حمایت کند.
روابط بین مسکو و پکن از آزمون شرایط بینالمللی سربلند بیرون آمده و به عنوان یک الگو عمل میکند.
مذاکرات در اقامتگاه شخصی رئیس جمهوری خلق چین، "ژونگنانهای"، در فضایی محدود ادامه یافت.