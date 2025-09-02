ایران
پوتین:ارتباط نزدیک بین روسیه و چین منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است
پوتین:ارتباط نزدیک بین روسیه و چین منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است
پوتین و شی جین پینگ در پکن مذاکراتی به انجام رساندند. این مذاکرات ابتدا در قالب یک هیئت نمایندگی گسترده برگزار شد. 02.09.2025
پوتین و شی جین پینگ در پکن مذاکراتی به انجام رساندند. این مذاکرات ابتدا در قالب یک هیئت نمایندگی گسترده برگزار شد.بیانیه‌های پوتین: "اجداد ما، پدران و پدربزرگ‌های ما بهای سنگینی برای صلح و آزادی پرداختند. ما این را فراموش نمی‌کنیم، ما به یاد داریم. این اساس و پایه دستاوردهای ما امروز و آینده است."ارتباط نزدیک بین کشورها منعکس کننده ماهیت استراتژیک روابط دوجانبه است که در سطح بی‌سابقه‌ای قرار دارد.خاطره برادری نظامی، اعتماد، کمک متقابل و قاطعیت در حفاظت از منافع مشترک، اساس روابط مشارکت جامع و تعامل استراتژیک را تشکیل داد.تصمیم، مانند ده سال پیش، در سال 2015، برای جشن گرفتن مشترک سالگرد پیروزی بزرگ در مسکو و پکن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.بیانیه‌های شی جین پینگ: شرکت رهبران دو کشور در مراسم تشریفاتی به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم به یک سنت خوب در روابط دوجانبه تبدیل شده است.جمهوری خلق چین آماده است تا به همراه روسیه از یکدیگر در توسعه مردم دو کشور حمایت کند.روابط بین مسکو و پکن از آزمون شرایط بین‌المللی سربلند بیرون آمده و به عنوان یک الگو عمل می‌کند.مذاکرات در اقامتگاه شخصی رئیس جمهوری خلق چین، "ژونگ‌نان‌های"، در فضایی محدود ادامه یافت.
09:07 02.09.2025
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / مراجعه به بانک تصاویر رهبران روسیه و چین
رهبران روسیه و چین - اسپوتنیک ایران , 1920, 02.09.2025
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
/
مراجعه به بانک تصاویر
