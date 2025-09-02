https://spnfa.ir/20250902/سخنان-فاطمه-مهاجرانی-در-رابطه-با-گفتگو-های-رییس-جمهوری-ایران-با-روسای-جمهور-روسیه-و-چین-25149450.html

سخنان فاطمه مهاجرانی در رابطه با گفتگو های رییس جمهوری ایران با روسای جمهور روسیه و چین

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اسپوتنیک پیرامون گفتگو های رییس جمهوری این کشور با روسای جمهور روسیه و چین توضیحاتی ارائه داد. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران

خانم مهاجرانی گفت: لازم است عرض کنم که دستگاه دیپلماسی کشور با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، در این مسیر فعالانه عمل می‌کند و از آنجا که ما مکانیزم ماشه را فاصد اعتبار حقوقی می‌دانیم، طبیعتاً پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است. همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور خطاب به آقای گوترش نیز تأکید کردند، باید موضع گیری های شفاف تر و صریح تری اتخاذ شود؛ به ویژه که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. بنابراین، از همه ظرفیت‌ها برای پیگیری این موضوع استفاده شده است.وی افزود: تاریخ به خوبی به خاطر دارد و زمان زیادی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام نگذشته است. همان کشوری که در میانه راه مذاکره، میز مذاکره را بمباران کرد و در حالی که قرار بود روز یکشنبه گفت‌وگوها ادامه یابد، در بامداد روز جمعه تجاوز آشکاری را علیه ایران انجام داد. بر این اساس، سه کشور نامه‌ای را آماده کرده‌اند که بر غیرقانونی و غیرحقوقی بودن اقدام مکانیزم ماشه تأکید دارد. طبیعتاً باید از همه ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی کشورهای همسایه در راستای استیفای حقوق مردم و حفظ منافع ملی استفاده کنیم. این اصل، محور سفر آقای رئیس‌جمهور و حضور ایشان در کنار اجلاس کشورهای عضو شانگهای بوده است.

شیوا آبشناس

