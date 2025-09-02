https://spnfa.ir/20250902/ده-سال-پیش-روسیه-هشدار-بند--مکانیسم-ماشه-را-به-هیت-ایرانی-داده-بود-25128421.html

ده سال پیش روسیه هشدار بند " مکانیسم ماشه" را به هیأت ایرانی داده بود

روسیه از همان ابتدا تلاش داشت به ایران کمک کند و طی 10 سال گذشته نیز این رویکرد ادامه داشته است. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره نامه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت در خصوص اعلان ارسالی سه کشور اروپایی به شورای امنیت اظهار داشت: ذکر دو نکته در این زمینه ضروری است. حدود 10 سال پیش، زمانی که طرف ایرانی در حال امضای توافق برجام بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدارهای لازم را درباره وجود "مکانیسم ماشه" به هیئت ایرانی داد و تأکید کرد این بند یک تله و فریبکاری مشترک آمریکا و انگلیس است. او هشدار داد که پذیرش این مکانیزم به معنای سلب حق دفاع دوستان ایران در شورای امنیت از جمله روسیه و چین خواهد بود، زیرا با پذیرش رسمی آن، ایران عملاً مکانیزمی را پذیرفته که اجازه می‌دهد هر عضو برجام به هر بهانه‌ای از توافق خارج شود و هیچ کشوری، حتی اعضای دائم شورای امنیت، امکان وتوی آن را نداشته باشند.مدبر خاطرنشان کرد: روسیه در همان زمان هشدار لازم را درباره این تله آمریکایی ـ انگلیسی به مذاکره‌کنندگان ایرانی داد، اما به هر دلیل هیئت ایرانی توافق را امضا کرد و زمینه برای سوءاستفاده غرب فراهم شد. به‌ویژه انگلیس که پس از خروج آمریکا از برجام در توافق باقی ماند تا در زمان مناسب از همین مکانیزم ماشه استفاده کند.بنابراین، باید دانست که گنجاندن این سازوکار در برجام یک طرح انگلیسی از ابتدا بود که با حمایت جریان‌های غرب‌گرا در ایران عملی شد.وی افزود: روسیه از همان ابتدا تلاش داشت به ایران کمک کند و طی 10 سال گذشته نیز این رویکرد ادامه داشته است. امروز هم شاهد هستیم که مسکو با همکاری پکن در شورای امنیت تلاش می‌کند تا آثار منفی این مکانیزم را تا حد امکان محدود سازد. با این حال، واقعیت این است که انگلیس و متحدانش قصد دارند از این ابزار به‌عنوان اهرمی برای فشار حداکثری بر ایران و گرفتن امتیازات گسترده از تهران استفاده کنند و این پروژه‌ از همان ابتدا طراحی شده بود.مدبر در پایان تأکید کرد: حمایت روسیه از ایران هیچ‌گاه صرفاً نمادین یا شعاری نبوده است. ده سال پیش مسکو به‌طور جدی هشدار "تله انگلیسی" را داد و امروز هم همه تلاش خود را برای حمایت از ایران به کار گرفته است. با این حال، مسئولیت پیامدهای مکانیزم ماشه بر عهده کسانی است که آن را پذیرفتند و امضا کردند.چرا که با این اقدام، حق وتوی دوستان ایران مانند روسیه و چین در این زمینه از بین رفت. بنابراین، نمی‌توان مسئولیت را متوجه روسیه دانست. در شرایط کنونی نیز لازم است ایران روابط خود را با روسیه و چین عمیق‌تر کند و دیگر فریب وعده‌ها و فشارهای غرب، به‌ویژه انگلیس و آمریکا، را نخورد.واقعیت این است که تروئیکای اروپایی دشمنی خصمانه با ایران دارد، در حالی‌که دوستی روسیه برای ایران بارها ثابت شده است، هرچند برخی جریان‌های غرب‌گرا در داخل همچنان به تبلیغات ضدروسی و شایعه‌سازی علیه مسکو ادامه می‌دهند.

