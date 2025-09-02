https://spnfa.ir/20250902/جنگ-طلبی-آمریکا-نتیجه-معکوس-خواهد-داشت-25155905.html

جنگ طلبی آمریکا نتیجه معکوس خواهد داشت

جنگ طلبی آمریکا نتیجه معکوس خواهد داشت

اسپوتنیک ایران

بر اساس برخی اخبار ایالات متحده چندین ناو و زیر دریایی با حدود 1200 موشک به نزدیکی های ونزولا ارسال کرده و در تلاش است با به هم ریختن اوضاع این کشور و شاید... 02.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-02T21:19+0430

2025-09-02T21:19+0430

2025-09-02T21:19+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/0b/05/18487161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_406fffc63e54df7130b62793b77f6445.jpg

رئیس‌جمهور کلمبیا در بحبوحه افزایش تنش‌های ناشی از تحرکات آمریکا در کارائیب هشدار داد که انجام اقدامات نظامی واشنگن علیه ونزوئلا می‌تواند به تکرار سناریوهای جنگ سوریه و عراق منجر شود.در حالی که ایالات متحده تصور می کند با این کار خود می تواند ترس و دلهره ایجاد کرده و ونزولا را وادار به اطاعت از خواسته های نا مشروع آمریکا کند اما واقعیت امر این است که همانگونه که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران موجب وحدت صف مردم این کشور شد تهدید های آمریکا در قبال ونزولا موجب وحدت صف مردم این کشور و علاوه بر آن اتحاد بقیه کشورهای آمریکای لاتین با همدیگر شده.آمریکا همیشه آمریکای جنوبی را حیاط خلوت خود میدانسته و دهه ها اقدام به انجام کودتاهای مختلف و سرنگونی حکومت ها و کنترل این کشورها توسط عوامل و مزدوران می نمود.مردم کشورهای آمریکای لاتین که دهه ها از بابت سرقت منابع خدادادی ملت های این آب و خاک توسط ایالات متحده حکام دست نشانده آمریکا را سرنگون کردند و حکومت های مردمی را به جای آنها به کرسی نشانده اند.به نظر می رسد آمریکا مجددا تلاش دارد که حیاط خلوت خود را به زور پس بگیرد و بدیهی است که اکثر کشورهای آمریکای لاتین علیرغم برخی اختلافاتی که فیما بین آنها وجود دارد اما در این مورد با هم متحد باشند که اجازه ندهند آمریکا دوباره آنها را به حیاط خلوت خود تبدیل کند.به این دلیل می توان تصور کرد تلاش آمریکا برای ورود به ونزولا و سرنگونی حکومت آن قطعا با واکنش دست جمعی کشورهای آمریکای لاتین مواجه خواهد شد و این کشورها تلاش خواهند کرد نهایت مقاومت را بر علیه آمریکا نشان دهند.تجربه اسرائیل در قتل عام مردم فلسطین در غزه و حمله به کشورهای دیگر در منطقه و زیر پا گذاشتن قوانین و اعراف بین المللی در کنار سکوت جامعه جهانی در قبال این اقدامات اسرائیل به دلیل چتر حمایتی آمریکا قطعا آمریکایی ها را تشویق کرده تا به سمت انجام کار مشابه در آمریکای لاتین بروند.شاید کشورهای آمریکای لاتین توانمندی نظامی مشابه آمریکا را نداشته باشند اما مردم این کشورها، حتی همان پاناما که مجبور شد از ترس حمله نظامی آمریکا در قبال تهدید های ترامپ کوتاه بیاید، اراده مقاومت بر علیه دشمن را در خون خود دارند و ماجرا ما را به زمان جنگ های چریکی آمریکای لاتین با سربازان آمریکایی بازخواهد گرداند و سیاستمداران آمریکایی که تصور می کنند می توانند سیاست های زورگویانه شان می تواند نتیجه بدهد باید توجه داشته باشند علاوه بر اینکه ممکن است تعداد زیادی سربازان آمریکایی در این ماجراجویی خفته در تابوت برگردند امروزه به دلیل فناوری های جدید موجود نزد کشورهای مختلف خاک خود ایالات متحده هم می تواند هدف واکنش این کشورها قرار گیرد و دیگر اینگونه نیست که آمریکا حمله کند و فقط دیگران آسیب ببینند، خود آمریکایی ها هم ممکن است آسیب ببینند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی