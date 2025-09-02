https://spnfa.ir/20250902/توافق-تاریخی-روسیه-و-چین-معادلات-جهانی-را-دگرگون-میکند-25125285.html
توافق تاریخی روسیه و چین معادلات جهانی را دگرگون میکند
به گزارش اسپوتنیک- سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره توافق تاریخی انرژی میان روسیه و چین در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: توافق اخیر روسیه و چین برای ساخت خط لوله "قدرت سیبری 2" را میتوان نقطه عطفی در روابط انرژی و ژئوپلیتیک دو کشور دانست.
پسندیده در ادامه گفت، این پروژه که ظرفیت انتقال سالانه آن حدود 50 میلیارد متر مکعب برآورد شده، جایگاه انرژی را به محور اصلی همکاریهای بلندمدت مسکو و پکن تبدیل میکند. باید گفت امضای تفاهمنامه الزامآور میان گازپروم و شرکت ملی نفت و گاز چین نشاندهنده آن است که دو طرف نه تنها به گسترش روابط اقتصادی، بلکه به تقویت شراکت راهبردی خود در برابر فشارهای غرب نیز میاندیشند.
وی تصریح کرد، این توافق تنها به احداث خط لوله جدید محدود نمیشود، بلکه شامل افزایش ظرفیت خطوط موجود نیز هست. صادرات گاز از طریق "قدرت سیبری" از 38 به 44 میلیارد متر مکعب و مسیر خاور دور از 10 به 12 میلیارد متر مکعب در سال ارتقا خواهد یافت. چنین اقدامی در واقع پاسخی مستقیم به کاهش صادرات روسیه به اروپا پس از درگیریهای اوکراین است و نشان میدهد که مسکو با سرعت در حال تغییر جهت بازارهای انرژی خود به سمت شرق است.
پسندیده ضمن اشاره به اهمیت مضاعف این توافق برای چین خاطر نشان کرد، به هر حال وابستگی انرژی این کشور به مسیرهای دریایی خلیج فارس و مالاکا، همواره آن را در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی آسیبپذیر کرده است.
این پژوهشگر در پایان درباره پیامدهای این همکاری در سطح بینالمللی گفت، روسیه با تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی انرژی چین، نفوذ ژئوپلیتیکیاش را در آسیا گسترش میدهد، در حالی که پکن با اطمینان از دسترسی بلندمدت به منابع مطمئن زمینی، به امنیت انرژی و رشد اقتصادی پایدار خود اطمینان بیشتری مییابد. در این چارچوب، "قدرت سیبری 2" صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه نمادی از جابجایی تدریجی مرکز ثقل روابط انرژی جهانی از غرب به شرق به شمار میرود و میتواند به مرور، توازن قدرت در بازار انرژی را بازتعریف کند.