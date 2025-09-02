ایران
پوتین اعلام کرد که امکان یافتن اجماع برای تضمین امنیت اوکراین وجود دارد
ایران باید اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن فعال‌سازی مکانیسم ماشه انجام دهد
ایران باید اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن فعال‌سازی مکانیسم ماشه انجام دهد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران اظهار داشت که تصمیم واحد نظام به‌زودی اعلام و اعمال می‌شود.رئیس مجلس ایران در ادامه افزود: این روزها دشمن با فضاسازی برای شروع فرایند اجرایی‌شدن مکانیسم ماشه برخی نگرانی‌ها را برای مردم ایجاد کرده است.مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودن استفاده از این روش را تبیین کرده‌اند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین هم بصورت رسمی بر آن تصریح کرده‌اند.روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل‌نکردن به تعهدات خود در برجام، حق فعال‌کردن مکانیسم پاراگراف 37 برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایند بازگرداندن قطعنامه‌ها را آغاز کرده‌اند.بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینه مند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال‌کردن مکانیسم ماشه شود. تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال می‌شود.
ایران باید اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن فعال‌سازی مکانیسم ماشه انجام دهد

11:46 02.09.2025
© Photo / IRNAمحمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 02.09.2025
© Photo / IRNA
اشتراک
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران اظهار داشت که تصمیم واحد نظام به‌زودی اعلام و اعمال می‌شود.
رئیس مجلس ایران در ادامه افزود: این روزها دشمن با فضاسازی برای شروع فرایند اجرایی‌شدن مکانیسم ماشه برخی نگرانی‌ها را برای مردم ایجاد کرده است.
مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودن استفاده از این روش را تبیین کرده‌اند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین هم بصورت رسمی بر آن تصریح کرده‌اند.
روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل‌نکردن به تعهدات خود در برجام، حق فعال‌کردن مکانیسم پاراگراف 37 برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایند بازگرداندن قطعنامه‌ها را آغاز کرده‌اند.
بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینه مند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال‌کردن مکانیسم ماشه شود. تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال می‌شود.
