ادعای اروپاییها در ارتباط با تعهدات برجامی ایران منافقانه و همراه با سوء نیت است
ایران در تماس نزدیک با روسیه و چین قرار دارد. این دو کشور مخالفت خود را با اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای لغوشده شورای امنیت اعلام کردهاند. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با استقبال از فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران را رسوا کننده دانست و گفت :به نظرم این بیانیه رسوا کننده بود؛ چرا که در این بیانیه اعلام شد که اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه در راستای اجرای دستورالعمل رئیسجمهور آمریکا بوده است.گزارشهای رسانهای در روزهای اخیر نیز بیانگر این است که اروپاییها این اقدام را بنا به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادهاند.اسماعیل بقایی در ادامه ادعای اروپاییها در ارتباط با تعهدات برجامی ایران را منافقانه و همراه با سوء نیت دانست و در ارتباط با بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپاییها و آمادگی بر انجام مذاکره با ایران با مطرح کردن برخی از شروط بیان کرد:اساساً طرح این شروط نشانه سوء نیت در یک رویکرد دیپلماتیک است.در مورد آمریکا باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ما در جریان یک روند دیپلماتیک با حمله آمریکا و اسرائیل مواجه شدهایم و نمیتوانیم آینده را بدون تجارب قبلی به پیش ببریم.وی افرود: آمریکا چندین بار تاکنون روندهای دیپلماتیک را به هم زده است از جمله با خارج شدن از برجام و یا اینکه همزمان با روند مذاکراتی، رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا به ایران حمله کرد.این تحولات نشان میدهد که آمریکا از همان ابتدا حسن نیت نداشته است.سخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار داشت: استقبال وزیر خارجه آمریکا از فعالسازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی و توصیف این اقدام در راستای اجرای دستور رئیسجمهور آمریکا، نشان میدهد که مقامات آمریکایی از همان ابتدای ورود به کاخ سفید به دنبال برهم زدن برجام و تحمیل فشارهای غیرقانونی به ایران بودهاند.بقائی درباره روند مذاکرات ایران و آژانس گفت: تا الان تصمیمی درباره ادامه دو دور مذاکره با آژانس گرفته نشده است. حتما اقدام سه کشور اروپایی آثار خود را در سایر حوزهها نشان داده و خواهد داد. این اقدام آنها از لحاظ قانونی مبنایی نداشته است. تاکنون دو دور مذاکره با آژانس برگزار شده است. نتیجه مشخص و نهایی تا الان نداشتیم. ورود 2 بازرس آژانس برای بارگذاری سوخت رآکتور اتمی بوشهر بود که طبق مقررات و عرف باید انجام میشد. در حال حاضر بازرسی در ایران حضور ندارد. تماسها با آژانس در سطح نمایندگی برقرار است و ادامه دارد، اما درباره تدوین شیوهنامه تعامل بعد از تحولات جدید و حمله به تاسیسات هستهای ایران، در چارچوب مصوبه مجلس کار نهایی نشده و در مرحله تصمیمگیری هستیم.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از همکاری ایران با روسیه و چین برای تحقق منافع ملی، سخن گفت و اظهار داشت:ایران در تماس نزدیک با روسیه و چین قرار دارد. این دو کشور مخالفت خود را با اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای لغوشده شورای امنیت اعلام کردهاند.نامه مشترک وزرای امور خارجه ایران، روسیه و چین نیز بیانگر موضع مشترک سه کشور است. بر اساس این موضع، اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت قانونی برای توسل به سازوکار حل اختلاف که در عمل به معنای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت است ندارند.وی تاکید کرد:موضوع تمدید فنی قطعنامه 2231 نیز صرفاً در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است. ایران در رایزنیهای مستمر با روسیه و چین تلاش میکند تا منافع ملی خود را در این روند محقق سازد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با استقبال از فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران را رسوا کننده دانست و گفت :
به نظرم این بیانیه رسوا کننده بود؛ چرا که در این بیانیه اعلام شد که اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه در راستای اجرای دستورالعمل رئیسجمهور آمریکا بوده است.
گزارشهای رسانهای در روزهای اخیر نیز بیانگر این است که اروپاییها این اقدام را بنا به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادهاند.
اسماعیل بقایی در ادامه ادعای اروپاییها در ارتباط با تعهدات برجامی ایران را منافقانه و همراه با سوء نیت دانست و در ارتباط با بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپاییها و آمادگی بر انجام مذاکره با ایران با مطرح کردن برخی از شروط بیان کرد:
اساساً طرح این شروط نشانه سوء نیت در یک رویکرد دیپلماتیک است.
در مورد آمریکا باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ما در جریان یک روند دیپلماتیک با حمله آمریکا و اسرائیل مواجه شدهایم و نمیتوانیم آینده را بدون تجارب قبلی به پیش ببریم.
وی افرود: آمریکا چندین بار تاکنون روندهای دیپلماتیک را به هم زده است از جمله با خارج شدن از برجام و یا اینکه همزمان با روند مذاکراتی، رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا به ایران حمله کرد.
این تحولات نشان میدهد که آمریکا از همان ابتدا حسن نیت نداشته است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار داشت: استقبال وزیر خارجه آمریکا از فعالسازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی و توصیف این اقدام در راستای اجرای دستور رئیسجمهور آمریکا، نشان میدهد که مقامات آمریکایی از همان ابتدای ورود به کاخ سفید به دنبال برهم زدن برجام و تحمیل فشارهای غیرقانونی به ایران بودهاند.
بقائی درباره روند مذاکرات ایران و آژانس گفت: تا الان تصمیمی درباره ادامه دو دور مذاکره با آژانس گرفته نشده است. حتما اقدام سه کشور اروپایی آثار خود را در سایر حوزهها نشان داده و خواهد داد. این اقدام آنها از لحاظ قانونی مبنایی نداشته است. تاکنون دو دور مذاکره با آژانس برگزار شده است. نتیجه مشخص و نهایی تا الان نداشتیم. ورود 2 بازرس آژانس برای بارگذاری سوخت رآکتور اتمی بوشهر بود که طبق مقررات و عرف باید انجام میشد. در حال حاضر بازرسی در ایران حضور ندارد. تماسها با آژانس در سطح نمایندگی برقرار است و ادامه دارد، اما درباره تدوین شیوهنامه تعامل بعد از تحولات جدید و حمله به تاسیسات هستهای ایران، در چارچوب مصوبه مجلس کار نهایی نشده و در مرحله تصمیمگیری هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از همکاری ایران با روسیه و چین برای تحقق منافع ملی، سخن گفت و اظهار داشت:
ایران در تماس نزدیک با روسیه و چین قرار دارد. این دو کشور مخالفت خود را با اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای لغوشده شورای امنیت اعلام کردهاند.
نامه مشترک وزرای امور خارجه ایران، روسیه و چین نیز بیانگر موضع مشترک سه کشور است. بر اساس این موضع، اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت قانونی برای توسل به سازوکار حل اختلاف که در عمل به معنای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت است ندارند.
موضوع تمدید فنی قطعنامه 2231 نیز صرفاً در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است. ایران در رایزنیهای مستمر با روسیه و چین تلاش میکند تا منافع ملی خود را در این روند محقق سازد.