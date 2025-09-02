https://spnfa.ir/20250902/اجلاس-تیانجین-گامی-مهم-به-سوی-نظام-چندقطبی-و-استقلال-اقتصادی-منطقهای-25128999.html
اجلاس تیانجین گامی مهم به سوی نظام چندقطبی و استقلال اقتصادی منطقهای
بانک توسعه SCO بهعنوان یکی از محورهای اصلی اجلاس، نقش کلیدی در تقویت سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای زیربنایی و اقتصادی منطقهای خواهد داشت. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
ایران
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک گفت: در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) که دیروز در تیانجین برگزار شد، رهبران کشورهای عضو مجموعهای از درخواستها و پیشنهادات کلیدی را مطرح کردند.رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، پیشنهاد تأسیس بانک توسعه SCO و ایجاد زیرساختهای همکاری در بخش انرژی را ارائه کرد. وی همچنین بستهای شامل حدود 10 میلیارد یوان وام و 2 میلیارد یوان کمک مالی برای کشورهای عضو را پیشنهاد داد و دسترسی اعضا به سیستم ماهوارهای بیدو (BeiDou) چین را بهعنوان ابزاری برای کاهش وابستگی به شبکههای آمریکایی مطرح کرد.میر باقری افزود، بانک توسعه SCO بهعنوان یکی از محورهای اصلی اجلاس، نقش کلیدی در تقویت سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای زیربنایی و اقتصادی منطقهای خواهد داشت. هدف این بانک، ارائه منابع مالی مشترک برای پروژههای توسعهای اعضا، حمایت از تجارت منطقهای و کاهش وابستگی به ساختارهای مالی غربی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. وی ضمن اشاره به پیشبینی کارشناسان درباره اهمیت اقتصادی گفت، این نهاد جریان سرمایهگذاری مستقیم میان کشورهای عضو را تسهیل و در بلندمدت جایگاه مالی منطقهای SCO را تقویت کند.همچنین خاطر نشان کرد، رهبران حاضر در نشست، از جمله ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی، ضمن حمایت از طرحهای چین، بر تعمیق همکاریهای اقتصادی و مالی تأکید کردند. آنها همچنین تصمیم گرفتند تدابیر مشترکی برای توسعه ساختارهای مالی و سرمایهگذاری منطقهای اتخاذ کنند. در بیانیه پایانی اجلاس، اعضا بر مخالفت با اقدامات یکجانبه اقتصادی و فشارهای خارجی تأکید کرده و چنین اقداماتی را ناقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانستند.میرباقری در پایان پیام اصلی اجلاس SCO را حرکت به سوی نظام جهانی چندقطبی و کاهش سلطه دلار و یورو دانست. وی خاطر نشان کرد، شی جینپینگ و پوتین ضمن تأکید بر اصلاح ساختارهای مالی و حکمرانی جهانی، از جمله IMF و بانک جهانی، این نشست را فرصتی برای ایجاد جایگزینهای منطقهای در حوزه مالی و ماهوارهای و مقابله جمعی با نفوذ غرب معرفی کردند. اجلاس تیانجین نشان داد که کشورهای عضو SCO در پی افزایش استقلال اقتصادی و ایجاد چارچوبهای همکاری پایدار و استراتژیک هستند.
2025
ایران
