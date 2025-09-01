https://spnfa.ir/20250901/-سازمان-همکاری-شانگهای-و-بنیاد-روس-کانگرس-تفاهم-نامه-امضا-می-کنند-25109871.html
در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سران کشورهای عضو تصمیم به امضای تفاهمنامهای بین دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و بنیاد روس کانگرس گرفتند. 01.09.2025, اسپوتنیک ایران
این سند به یکی از 20 سند نهایی این اجلاس تبدیل شد. طبق این تفاهمنامه، طرفین در چندین زمینه کلیدی همکاری خود را توسعه خواهند داد: سازماندهی رویدادهای مشترک کنگره و نمایشگاه با محوریت اقتصادی و اجتماعی (انجمنها، کنفرانسها، میزگردها، جلسات تجاری، نمایشگاهها، ارائهها)، تدوین برنامهای برای اجرای آنها، تهیه مطالب تحلیلی به طور مشترک با وزارت امور خارجه روسیه و ادارات مربوطه. آنتون کوبیاکوف، مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه، خاطرنشان کرد که این سند، مشارکتهای بلندمدت موجود را تثبیت و مشارکتهای جدید را بین نمایندگان جوامع تجاری کشورهای عضو SCO توسعه خواهد داد. وی همچنین تأکید کرد که مجمع اقتصادی شرق که به زودی در ولادی وستوک با حضور هیئتهای متعدد خارجی برگزار میشود، اهمیت امضای این تفاهمنامه را تأیید میکند. به عنوان بخشی از این توافقنامه، طرفین مشاوره، اطلاعات و پشتیبانی تخصصی متقابل ارائه میدهند، نشریات و مطالب را مبادله میکنند و دعوتنامههای متقابل برای رویدادها ارسال میکنند. تاریخ و مکان امضای تفاهمنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.
