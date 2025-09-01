https://spnfa.ir/20250901/کرملین-اطلاعات-مربوط-به-دخالت-روسیه-در-جی-پی-اس-هواپیمای-فون-در-لاین-را-تکذیب-کرد-25105833.html
کرملین اطلاعات مربوط به دخالت روسیه در جی پی اس هواپیمای فون در لاین را تکذیب کرد
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، این ادعا را که روسیه ظاهراً در نقص ناوبری هواپیمایی که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با آن پرواز میکرد دست...
پیش از این، آنا-کایسا ایتکونن، سخنگوی کمیسیون اروپا، در یک جلسه توجیهی اعلام کرده بود که هواپیمای حامل فون در لاین به شهر پلوودیف بلغارستان، هنگام نزدیک شدن به فرودگاه، دچار نقص در سیستم ناوبری الکترونیکی خود شده است. به گفته ایتکونن، کمیسیون اروپا از مقامات بلغارستان اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان میدهد این نقص ظاهراً ناشی از "دخالت روسیه" بوده است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، این ادعا را که روسیه ظاهراً در نقص ناوبری هواپیمایی که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با آن پرواز میکرد دست داشته است، نادرست خواند.
