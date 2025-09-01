https://spnfa.ir/20250901/پوتین-در-حاشیه-اجلاس-سازمان-همکاری-شانگهای-در-چین-با-رئیس-جمهور-ایران-دیدار-کرد-25107626.html

پوتین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین با رئیس جمهور ایران دیدار کرد

پوتین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین با رئیس جمهور ایران دیدار کرد

اسپوتنیک ایران

مسعود پزشکیان و ولادیمر پوتین در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. 01.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-01T17:04+0430

2025-09-01T17:04+0430

2025-09-01T17:14+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/19/24839742_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_001a1c31edbdca51d07a319d2d77b4f2.jpg

اولین دیدار شخصی بین پوتین و پزشکیان در 11 اکتبر 2024 در عشق آباد انجام شد. در تاریخ 23 اکتبر 2024، مذاکراتی در حاشیه اجلاس بریکس در کازان برگزار شد. در 17 ژانویه 2025، پیمان مشارکت جامع استراتژیک بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران به مدت 20 سال با قابلیت تمدید اتوماتیک طی سفر رسمی پزشکیان به مسکو، امضا شد. این سند، همکاری در حوزه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بشردوستانه را در نظر می‌گیرد. این پیمان توسط پارلمان‌های دو کشور تصویب و در تاریخ 18 ژوئیه 2025 لازم‌الاجرا شد. در سال 2025، روسای دولت‌ها سه گفتگوی تلفنی داشتند: در تاریخ‌های 6 مه، 13 ژوئن و 25 اوت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان