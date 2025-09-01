ایران
پوتین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین با رئیس جمهور ایران دیدار کرد
مسعود پزشکیان و ولادیمر پوتین در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. 01.09.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/19/24839742_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_001a1c31edbdca51d07a319d2d77b4f2.jpg
اولین دیدار شخصی بین پوتین و پزشکیان در 11 اکتبر 2024 در عشق آباد انجام شد. در تاریخ 23 اکتبر 2024، مذاکراتی در حاشیه اجلاس بریکس در کازان برگزار شد. در 17 ژانویه 2025، پیمان مشارکت جامع استراتژیک بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران به مدت 20 سال با قابلیت تمدید اتوماتیک طی سفر رسمی پزشکیان به مسکو، امضا شد. این سند، همکاری در حوزه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بشردوستانه را در نظر می‌گیرد. این پیمان توسط پارلمان‌های دو کشور تصویب و در تاریخ 18 ژوئیه 2025 لازم‌الاجرا شد. در سال 2025، روسای دولت‌ها سه گفتگوی تلفنی داشتند: در تاریخ‌های 6 مه، 13 ژوئن و 25 اوت.
17:04 01.09.2025 (بروز رسانی شده: 17:14 01.09.2025)
مسعود پزشکیان و ولادیمر پوتین در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.
اولین دیدار شخصی بین پوتین و پزشکیان در 11 اکتبر 2024 در عشق آباد انجام شد. در تاریخ 23 اکتبر 2024، مذاکراتی در حاشیه اجلاس بریکس در کازان برگزار شد.
در 17 ژانویه 2025، پیمان مشارکت جامع استراتژیک بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران به مدت 20 سال با قابلیت تمدید اتوماتیک طی سفر رسمی پزشکیان به مسکو، امضا شد. این سند، همکاری در حوزه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بشردوستانه را در نظر می‌گیرد. این پیمان توسط پارلمان‌های دو کشور تصویب و در تاریخ 18 ژوئیه 2025 لازم‌الاجرا شد.
در سال 2025، روسای دولت‌ها سه گفتگوی تلفنی داشتند: در تاریخ‌های 6 مه، 13 ژوئن و 25 اوت.
