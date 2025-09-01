مهمترین ملاقات هیئت ایرانی در شانگهای با روسیه بود
روح الله مدبر، تحلیلگر مسائل اوراسیا در خصوص دیدار روسای جمهور ایران و روسیه در خلال اجلاس شانگهای، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: در حالی که در نشست سران شانگهای، آقای پوتین روزهای بسیار پرکار و جدی را در پیش دارد و روسای جمهور و رهبران کشورهای شرکتکننده در شانگهای در صف ملاقات با ولادیمیر پوتین هستند اما وی فرصت دو ساعتهای را در اختیار آقای پزشکیان قرار داد.
️وی افزود: این در شرایطی است که طی روزهای گذشته، جریان غربگرای ضد روابط روسیه و ایران که در ایران فعال هستند و دقیقاً طبق فرمان رسانههای انگلیسی و طبق دستورات بایکینگهام به تخریب روابط میپردازند، به شدت برای شایعهسازی بر ضد روسیه فعال بودند. اما همواره میبینیم که رویکرد روسیه نسبت به ایران، رویکرد حمایتی است و دیدیم که با پیشنهاد و ابتکار عمل روسیه در نشست شانگهای، تجاوز مشترک تروئیکای اروپایی، آمریکا و اسرائیل به ایران به صورت قاطع محکوم شد.
️روح الله مدبر، به سخنان ویژهای که آقای پوتین در خصوص همکاری با ایران مطرح کرد اشاره و اظهار داشت: محورهای این صحبت ها نشان میداد روسیه کاملاً طبق برنامه و یک زمانبندی مشخص، مسیر تعمیق روابط با ایران را تنظیم کرده، هم بیانگر این است که در شرایطی که دشمنان ایران که تروئیکای اروپایی هستند و مکانیسم ماشهای که توسط غربگرایان در توافق برجام قرار گرفت، به زودی علیه ایران فعال خواهند کرد، روسیه باز در کنار ایران است.
️بنابراین ضرورت دارد دولت ایران فرصت فوقالعاده و طلایی که روسیه برای تعمیق روابط با ایران قرار داده را جدی بگیرد و از این فرصت استفاده کند. این که آقای پوتین، همواره در گفتگوهایش ابلاغ سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران میکند، بیانگر این است که رئیسجمهور روسیه میداند کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری ایران بر تعمیق روابط با روسیه تأکید دارد.
️وی تاکید کرد: بنابراین آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است و در سخنان امروز پوتین بار دیگر ثابت شد، این است که اگر تهران از فرصت همکاری با روسیه بتواند استفاده کند، در ابعاد مختلف، چه حوزه اقتصادی، چه نظامی و چه فرهنگی، سیاسی و علمی میتواند رشد قابل توجهی را در شرایطی که تروئیکای اروپایی و آمریکا تحریمهای ویژه برای تهران ایجاد کردهاند، پیش ببرد. و نکته فوقالعاده مهمتر از همه این که بار دیگر رئیسجمهور روسیه بر حق استفاده ایران از فناوری صلحآمیز هستهای در گفتگو با طرف ایرانی دفاع کرده و این در شرایطی است که تروئیکای اروپایی حتی این فناوری صلحآمیز هستهای را برای ایران نمیخواهند.
️بنابراین آن چیزی که ضرورت دارد در پایان به آن تأکید کنم دو نکته است: اول، امیدوارم دولت ایران برنامه جدی برای همکاری با روسیه داشته باشد و نکته دوم این که امیدوارم مسیری در ایران پیش برود که ممانعت شود از تبلیغات ضد روسی جریانهای غربگرا که این جریانها به هیچ وجه منافع ملی ایران برایشان اهمیت ندارد. روح الله مدبر، روسیه را مهمترین دوست ایران در نظام بینالمللی دانست و بیان کرد: روسیه به صورت واقعی دوست ایران است و جلسه امروز، جدیترین و مهمترین جلسه برای هیئت ایرانی در بین ملاقاتها محسوب میشود؛ چرا که روسیه کاملاً برنامه همکاری با ایران دارد و صرفاً ملاقات با هیئت ایرانی را ملاقات تشریفاتی نمیداند. بنابراین من معتقدم مهمترین جلسهای که هیئت ایرانی امروز در نشست شانگهای داشت و باارزشترین جلسهای که داشت، همین فرصت ملاقاتی بود که با رئیسجمهور روسیه برای هیئت ایرانی ایجاد شد.
