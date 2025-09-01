https://spnfa.ir/20250901/شی-جین-پینگ-خواستار-ترویج-دیدگاهی-صحیح-از-جنگ-جهانی-دوم-شد-25093367.html

شی جین پینگ خواستار ترویج دیدگاهی صحیح از جنگ جهانی دوم شد

شی جین پینگ خواستار ترویج دیدگاهی صحیح از جنگ جهانی دوم شد

اسپوتنیک ایران

رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را... 01.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-01T08:39+0430

2025-09-01T08:39+0430

2025-09-01T08:41+0430

چین

سازمان همکاری شانگهای

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25093353_0:0:2438:1372_1920x0_80_0_0_c285620d6169d211c28679d0bfca91a9.jpg

رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را ترویج دهد."سایر اظهارات رهبر چین:کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید عدالت و بی‌طرفی را رعایت کنند؛آنها باید در برابر ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و قلدری مقاومت کنند؛لازم است از سیستم روابط بین‌الملل با نقش محوری سازمان ملل متحد محافظت شود؛سازمان همکاری شانگهای باید تشکیل یک سیستم عادلانه‌تر و منطقی‌تر از حکومت جهانی را ترویج دهد؛نفوذ سازمان همکاری شانگهای در جهان دائماً در حال افزایش است؛حجم اقتصاد کشورهای عضو به 30 تریلیون دلار رسیده است.

چین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

چین, سازمان همکاری شانگهای