شی جین پینگ خواستار ترویج دیدگاهی صحیح از جنگ جهانی دوم شد
شی جین پینگ خواستار ترویج دیدگاهی صحیح از جنگ جهانی دوم شد
رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را... 01.09.2025
چین
سازمان همکاری شانگهای
رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را ترویج دهد."سایر اظهارات رهبر چین:کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید عدالت و بی‌طرفی را رعایت کنند؛آنها باید در برابر ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و قلدری مقاومت کنند؛لازم است از سیستم روابط بین‌الملل با نقش محوری سازمان ملل متحد محافظت شود؛سازمان همکاری شانگهای باید تشکیل یک سیستم عادلانه‌تر و منطقی‌تر از حکومت جهانی را ترویج دهد؛نفوذ سازمان همکاری شانگهای در جهان دائماً در حال افزایش است؛حجم اقتصاد کشورهای عضو به 30 تریلیون دلار رسیده است.
خبرها
08:39 01.09.2025
رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را ترویج دهد."
سایر اظهارات رهبر چین:
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید عدالت و بی‌طرفی را رعایت کنند؛
آنها باید در برابر ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و قلدری مقاومت کنند؛
لازم است از سیستم روابط بین‌الملل با نقش محوری سازمان ملل متحد محافظت شود؛
سازمان همکاری شانگهای باید تشکیل یک سیستم عادلانه‌تر و منطقی‌تر از حکومت جهانی را ترویج دهد؛
نفوذ سازمان همکاری شانگهای در جهان دائماً در حال افزایش است؛
حجم اقتصاد کشورهای عضو به 30 تریلیون دلار رسیده است.
