https://spnfa.ir/20250901/شی-جین-پینگ-خواستار-ترویج-دیدگاهی-صحیح-از-جنگ-جهانی-دوم-شد-25093367.html
شی جین پینگ خواستار ترویج دیدگاهی صحیح از جنگ جهانی دوم شد
شی جین پینگ خواستار ترویج دیدگاهی صحیح از جنگ جهانی دوم شد
اسپوتنیک ایران
رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را... 01.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-01T08:39+0430
2025-09-01T08:39+0430
2025-09-01T08:41+0430
چین
سازمان همکاری شانگهای
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25093353_0:0:2438:1372_1920x0_80_0_0_c285620d6169d211c28679d0bfca91a9.jpg
رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را ترویج دهد."سایر اظهارات رهبر چین:کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید عدالت و بیطرفی را رعایت کنند؛آنها باید در برابر ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و قلدری مقاومت کنند؛لازم است از سیستم روابط بینالملل با نقش محوری سازمان ملل متحد محافظت شود؛سازمان همکاری شانگهای باید تشکیل یک سیستم عادلانهتر و منطقیتر از حکومت جهانی را ترویج دهد؛نفوذ سازمان همکاری شانگهای در جهان دائماً در حال افزایش است؛حجم اقتصاد کشورهای عضو به 30 تریلیون دلار رسیده است.
چین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25093353_73:0:2240:1625_1920x0_80_0_0_e454614415d708bc5232f96c5b4be313.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
چین, سازمان همکاری شانگهای
چین, سازمان همکاری شانگهای
رئیس جمهور چین در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: "سازمان همکاری شانگهای باید دیدگاهی واقعی از تاریخ جنگ جهانی دوم را ترویج دهد."
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید عدالت و بیطرفی را رعایت کنند؛
آنها باید در برابر ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و قلدری مقاومت کنند؛
لازم است از سیستم روابط بینالملل با نقش محوری سازمان ملل متحد محافظت شود؛
سازمان همکاری شانگهای باید تشکیل یک سیستم عادلانهتر و منطقیتر از حکومت جهانی را ترویج دهد؛
نفوذ سازمان همکاری شانگهای در جهان دائماً در حال افزایش است؛
حجم اقتصاد کشورهای عضو به 30 تریلیون دلار رسیده است.